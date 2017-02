«La situación está permitiendo a la gente volver a comprar en Logroño»

La realidad confirma la estadística. El presidente de APEI constata desde la experiencia del día a día de los expertos inmobiliarios que el mercado de segunda mano «se está moviendo» en La Rioja y la obra nueva, aunque todavía incipiente, sigue la estela.

¿Cómo se explica una caída de precios tan notable en localidades como Fuenmayor, Villamediana o Lardero?

Las razones hay que buscarlas en los años del 'boom' inmobiliario. Los precios en Logroño se dispararon y a mucha gente no le quedó otro remedio que buscar una alternativa más módica en las localidades limítrofes. Cuando estalló la crisis, muchas de esas promociones que proliferaron se quedaron sin demandantes y las entidades financieras que se hicieron con ellas han ido sacándolas a precios bajos y depurando así la situación.

La situación en el conjunto de la región y sobre todo en Logroño es la inversa.

Porque al reordenarse el mercado mucha gente puede permitirse volver a Logroño. Aunque sigue habiendo quien prefiere un piso en un entorno abierto, con garaje y piscina y otras comodidades, la opción de la capital y no estar obligado a desplazarse está siendo muy bien acogida y ahora los precios y el crédito lo permiten.

¿Percibe la misma sensación en cuanto a la obra nueva?

Aunque de forma moderada, es evidente que se está moviendo. Las promociones puestas en marcha últimamente, sobre todo en la zona sur de la capital, se están vendiendo muy bien. Incluso al inicio de obra, que era impensable hace apenas un par de años, y con una demanda más pronunciada respecto a las plantas bajas y áticos.

¿Hay riesgo de que vuelva a ganarse una burbuja inmobiliaria a medio plazo?

No lo creo. Para que eso suceda debe existir muy poca oferta y unos precios muy por encima del valor real. Mientras se mantengan los parámetros actuales y los bancos sigan ofreciendo crédito que en algunos casos llega incluso al 100%, es improbable que se reproduzca la situación que hemos vivido.

¿También el alquiler vive un buen momento?

El principal problema ahí es la falta de oferta. Apenas hay vivienda en alquiler. Y no porque haya pisos sin ocupar, sino muchas veces por el temor de los propietarios a desperfectos o impago de las rentas, y ante esa situación el demandante flexibiliza sus pretensiones y paga más en inmuebles que no se ajustan exactamente a lo que busca o zonas que quizás no tiene como prioritarias.