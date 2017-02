Empieza la solicitud de la PAC

Comienza el periodo para tramitar las ayudas de la PAC que permitirá a más de seis mil productores riojanos presentar su solicitud única hasta finales de abril. ARAG-ASAJA, como entidad colaboradora que es, informa de que a partir de hoy está operativo el programa informático que gestiona estas ayudas comunitarias y pone a disposición de los agricultores y ganaderos técnicos especializados para tramitar estas ayudas.

Como novedades, este año no se concederán ayudas por importes inferiores a 300 euros; además, los ganaderos de ovino y caprino que soliciten la ayuda acoplada, deberán elevar el índice de corderos o cabritos producidos por hembra reproductora elegible, que pasarán de 0,4 a 0,6. Igualmente, se han puesto en marcha dos nuevas ayudas dirigidas al vacuno de leche; la primera está condicionada al no incremento de la producción y, la segunda, a la pertenencia a una organización de productores. ARAG-ASAJA recuerda a los solicitantes la necesidad de cubrir los derechos que el año pasado no se solicitaron, puesto que si se deja de pedir más de un año, éstos pasan a la reserva nacional.

Finalmente, en este mismo plazo se puede solicitar también la inscripción de la explotación en el Registro General de la Producción Agrícola que es el paso previo imprescindible para solicitar nuevas autorizaciones administrativas de viñedo.