La dirección calma al comité de Standard Profil pero éste sigue en alerta ante una futura venta

logroño. El comité de empresa de las dos plantas logroñesas de Standard Profil, que representa a 548 trabajadores, está un «poco más tranquilo» porque la dirección ha garantizado la viabilidad de estas líneas de trabajo, aunque sigue «expectante» ante el futuro en los próximos meses por las posibilidades de venta de la compañía.

Así lo comentó ayer a Efe el presidente del comité intercentros, Jaime Calvo, tras la reunión mantenida en Logroño con el director ejecutivo de la compañía, Turhan Semizer, y responsables de la dirección de las plantas de la capital riojana: «Se nos ha intentado dar tranquilidad asegurando que no hay ninguna intención de llevarse líneas de trabajo de Logroño, quieren garantizar el empleo que hay aquí y nos han dicho que, si seguimos siendo competitivos, seguirán adjudicándonos más proyectos», explicó Calvo.

Dicha «cierta tranquilidad» se une a la «expectativa» de los trabajadores sobre cuáles serán los siguientes acontecimientos relacionados con la negociación de un nuevo convenio colectivo, que se iniciará el próximo día 17: «No nos han garantizado nada por escrito, pero nos han instado a poder llegar a un acuerdo en la negociación del convenio colectivo con un plan de viabilidad como una garantía de empleo», señaló el representante sindical.

De la factoría (antigua Permolca y especializada en componentes del automóvil) dependen también dos talleres externos, en Logroño y Mendavia, con otros 500 trabajadores y a los que en principio no afectaría esta oferta de plan de viabilidad. En cualquier caso, Calvo aclaró que «si las dos plantas de la capital riojana tienen trabajo, también lo tendrán estos dos talleres». «Se mantiene la inquietud por si hay posibles planes de venta, ya que nos dicen que la empresa no está vendida, pero sí admiten que hay contactos con tres compañías y que mañana no saben qué pasará».