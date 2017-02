Nagore asegura que su departamento se limita a tramitar solicitudes en el reparto de nuevo viñedo

El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, llamó ayer al sector del vino de Rioja a la «cordura» en el reparto de nuevo viñedo mientras la diputada socialista Concha Andreu, quien solicitó su comparecencia en el Parlamento de La Rioja, insistió en que ha habido «negligencia» en las adjudicaciones del 2016 y, por tanto, en que el consejero debe dimitir. Nagore compareció ayer ante la Comisión de Agricultura para explicar las concesión de autorizaciones administrativas de nuevas plantaciones de viñedo y aseguró que «el reparto lo hace el Ministerio cumpliendo una normativa europea», por lo que el Gobierno riojano sólo se encarga de la «tramitación de las solicitudes».

En este sentido, el titular de Agricultura riojano pidió «cordura» y «colaboración» tanto a las organizaciones agrarias como al Consejo Regulador -que el pasado viernes estudió, sin 'quorum' suficiente, la interposición de un recurso de alzada al Ministerio para paralizar el reparto del 2017- y a los partidos políticos. Nagore acusó a Andreu de «falta de conocimiento» o «intención de confundir», mientras que la diputada socialista y portavoz parlamentaria fue rotunda en su respuesta: «Me da igual que crea que no tengo conocimiento del tema; vengo aquí tras el enfado de los agricultores porque no ha habido una revisión exhaustiva de las concesiones y se sabe que se han dado a personas que no se van a dedicar a la agricultura». «Se sabe -añadió-, porque se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) que el presidente de un sindicato agrario -en referencia a Javier Rubio, de ARAG-Asaja- ha reconocido que como sabía que no le iban a conceder viñedo lo ha pedido para su hijo».

El consejero, por su parte, explicó que «el sector -en referencia a la iniciativa de las cooperativas del pasado viernes en el Consejo Regulado para paralizar el reparto del 2017- tuvo tiempo suficiente para decidir si quería que La Rioja participase en el reparto» y en este sentido se preguntó «por qué si no le gustan los criterios ha adoptado la decisión de pedir viñedo». «Ahora, cuando no gustan los resultados -agregó-, se culpa a la administración pero el papel de la Consejería es simplemente tramitar las solicitudes».

Nagore señaló que se ha puesto en evidencia que «no se tiene idea de cómo funciona el sistema, pero que el sector está ávido de nuevas plantaciones», que «a nadie le gusta el criterio ni el sistema de reparto y que el sector quiere que el viñedo sea para el viticultor». El titular de Agricultura también admitió que «han surgido nuevas explotaciones como setas y que el prorrateo marcado por la legislación comunitaria hace que quien más pide más consigue».

Respecto a futuros repartos de plantaciones, Íñigo Nagore avanzó que «el Gobierno de La Rioja tiene garantías de que en el borrador del nuevo real decreto se van a recoger las sugerencias realizadas por la Consejería para mejorar el reparto de cara a 2018». La propuesta consiste básicamente en introducir un criterio de admisibilidad de solicitudes nuevo con prima por encima del resto: el de la capacidad y competencia profesionales adecuadas (en materia de viticultura) y aplicar como criterio de prioridad el del incremento de tamaño de pequeñas y medianas explotaciones que tengan viñedo.

Andreu, en declaraciones a los medios de comunicación, insistió en calificar de «nefasto» el reparto del 2016 y recordó que «el negocio del viñedo es valiosísimo en La Rioja». «Ha habido negligencia en la interpretación de las solicitudes», reiteró y volvió a pedir su dimisión.

Desde Ciudadanos, el diputado Tomás Martínez Flaño señaló que «el decreto en estas condiciones nunca se debió publicar porque es injusto y no ha llegado a cumplir con el objetivo de incorporar a los jóvenes agricultores ni favorecer a los viticultores». El PP agradeció las explicaciones del consejero y su portavoz, Concha Arruga, calificó de «oportunista» las conclusiones del PSOE». En la comparecencia no hubo ningún diputado de Podemos.