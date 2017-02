Ceniceros confía en que La Rioja apruebe la Ley de Renta de Ciudadanía en marzo

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, confía en que el Parlamento regional apruebe definitivamente la Ley de Renta de Ciudadanía el próximo marzo una vez que el Ejecutivo autonómico saque adelante sus presupuestos para el presente ejercicio. Ceniceros, que inauguró ayer la jornada 'Renta de Ciudadanía: Derecho, Solidaridad, Inclusión', organizada por el Gobierno de La Rioja en colaboración con la Obra Social 'la Caixa' y Diario LA RIOJA, se refirió a la misma como «uno de los proyectos centrales de legislatura, una ley que garantiza las necesidades básicas de sus beneficiarios al mismo tiempo que se convierte en un puente hacia el empleo».

Una ayuda, según sus palabras, «eficaz, justa y digna», fruto «del diálogo y el proyecto compartido de toda la sociedad riojana» en el marco de la Red de Protección Social de La Rioja, enriquecida durante su tramitación parlamentaria «a fin de poner medios para que ningún riojano ni riojana se quede atrás, especialmente los que más han sufrido la crisis».

La futura renta de ciudadanía, que se encuentra en la última fase de su tramitación -con una partida de 5 millones de euros ampliables si fuese necesario-, se concibe como «un ejercicio de justicia social colectiva que busca mejorar la situación económica, social y laboral de las personas y familias más vulnerables». Así lo puso de manifiesto el jefe del Ejecutivo riojano, quien se refirió expresamente a refugiados emigrantes retornados, mujeres víctimas de violencia de género, menores protegidos por instituciones y mujeres embarazadas en riesgo social.

LAS FRASES José Ignacio Ceniceros Presidente de la Comunidad «La nueva ley nos va a permitir poner los medios para que ningún riojano ni riojana se quede atrás» Isabel Moreno Directora Negocio de CaixaBank «La renta de ciudadanía supone un ejercicio de justicia social para con los más vulnerables» José Luis Prusén Director de Diario LA RIOJA «El periodismo carece de todo sentido si trata de esquivar su compromiso con las personas que sufren»

La renta en sí, tal y como recordó Ceniceros, integra y sustituye las actuales ayudas de inserción (IMI, AIS y complemento de lucha contra la pobreza infantil), incrementando su cuantía básica -del 70 y 75% del IPREM en la actualidad al 80% con la renta, sumando además complementos por familiares a cargo-.

El presidente riojano, además, subrayó que uno de los principales avances es que la renta no debe desincentivar la formación ni la búsqueda de empleo y por eso el perceptor de la ayuda tendrá un seguimiento individualizado por parte de los servicios de Empleo y la renta será compatible con el trabajo a tiempo parcial. «La mejor política social es garantizar el acceso al mercado de trabajo y, por ello, hemos desarrollado un sistema en el que el acceso al empleo sea el principal medio de inclusión social y desarrollo del proyecto vital de cada ciudadano», aseveró.

El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, en la conferencia inaugural, tras alertar de que la pobreza actual «es menos visible, pero más intensa», puntualizó al presidente diciendo que el crecimiento económico «por sí solo no lucha contra la pobreza y la exclusión social» ya que el empleo, deteriorado en sus condiciones, «ya no sirve como indicador». «Es cierto que los indicadores económicos mejoran, pero la intensidad de la pobreza no se reduce», sentenció para referirse al 'empobrecimiento de la pobreza'. Desde la ONG, en cualquier caso, se aplaudieron aspectos de la renta 'riojana'.

Entre las principales novedades de la misma, de hecho, figura la eliminación de los períodos de espera para acceder a ella y, además, la ayuda se mantiene de forma ininterrumpida en el tiempo mientras persistan los requisitos. Será, al mismo tiempo, compatible con otras prestaciones -orfandad, viudedad, subsidio de desempleo siempre que sea menor que la renta- y se permite el mantenimiento temporal de la prestación en caso de internamiento en prisión y otras circunstancias.

Todo ello lo escucharon la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, los consejeros de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y de Empleo, Alberto Galiana, las diputadas del PSOE -Ana Santos- y de C's -Rebeca Grajea-, así como representantes de los agentes económicos -FER- y sociales -sindicatos-.

La directora del área de Negocio de CaixaBank en Logroño, Isabel Moreno, destacó «el ejercicio de justicia social» que supone la nueva ley que canaliza la respuesta de toda la sociedad riojana para atender a los más vulnerables. Y el director de Diario LA RIOJA, José Luis Prusén, incidió en el compromiso social de la prensa recordando que «el periodismo carece de todo sentido si trata de esquivar su compromiso con las personas, especialmente las que sufren».