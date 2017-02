«No financiaremos el desvío de camiones a la autopista elevando el endeudamiento»

El proyecto de Presupuestos, el segundo que firma de su puño y letra, superó la pasada semana las enmiendas a la totalidad. Ahora resta la negociación de las parciales. Domínguez promete diálogo.

-¿Se atenderán las propuestas de la oposición?

-El Presupuesto es el fruto de la voluntad de diálogo de este Gobierno. Desde el principio contactamos con todas las fuerzas parlamentarias, aunque la negociación tuvo mucho más recorrido con una de ellas, Ciudadanos. Esa voluntad de negociar se mantiene plena para atender todas y cada una de las enmiendas parciales que nos presenten.

-Dos de las premisas que el Gobierno destaca de estos presupuestos son la consolidación de la recuperación económica y que favorecen la creación de empleo. Desde la oposición, por el contrario, se critica la falta de impulso a las políticas de industria y el plan de reindustrialización.

-La oposición, y más en concreto el PSOE, parte de un diagnóstico equivocado: La Rioja es la comunidad de España, junto a Navarra, en la que el sector industrial tiene más peso sobre su PIB, con el 30%. Y este es un dato que no reconocen. Pero, además, no son capaces o no quieren ver que toda la política de este Gobierno está trufada de partidas presupuestarias destinadas a ayudar a nuestros sectores empresariales. La Ader dispone 40 millones de euros para generar más industrialización y también hay mucho apoyo a través de la Consejería de Hacienda (tecnologías de la información y la comunicación) y de la Consejería de Fomento, que destinará ocho millones a la rehabilitación de edificios lo que beneficiará a muchos sectores. Así que el montante global en apoyo a la industria es mucho mayor del que dice la oposición.

-En el último año, sin embargo, ha habido cierres de industrias, algunas muy importantes. ¿La Rioja ha perdido atractivo para mantener las empresas ya instaladas o para captar nuevas inversiones?

-Creemos que la percepción es exactamente la contraria. Durante el 2016, 28 empresas salieron de la comunidad y llegaron 32. Y, lo que es más importante, estas 32 facturaron 40 millones más que las que se marcharon. Es decir, las nuevas empresas que se instalan en La Rioja lo hacen en sectores mucho más productivos y competitivos. La Rioja continúa siendo un destino muy atractivo para la creación empresarial y la generación de negocios.

-¿Y más facturación también se ha traducido en más empleo?

-En global se han creado 3.000 empleos durante el 2016. Tanto los datos de EPA como los del paro registrado indican que se crea empleo tanto en las nuevas empresas como en las de los sectores tradicionales de nuestra actividad económica.

-Sobre los Presupuestos ha sobrevenido el planteamiento del Ministerio de Fomento para costear a medias con el Gobierno de La Rioja la bonificación del 50% del peaje a los camiones que obligatoriamente deberán circular por la AP-68 en lugar de por la N-232. ¿Qué impacto va a tener esta medida sobre las Cuentas?

-La consignación a las medidas de gratuidad de la AP-68 se ha incrementado en 900.000 euros respecto a la del 2015 en previsión de este nuevo proyecto, cantidad que entendemos que puede ser suficiente. Si no lo fuera, como la partida es ampliable, admitirá todo el gasto que se pudiera comprometer. Ambas iniciativas forman parte del acuerdo al que se llegó con Ciudadanos. La cifra final, sin embargo, no se conocerá hasta que finalice la negociación con la empresa concesionaria, el Ministerio de Fomento y los diversos sectores afectados.

-¿Por qué Ciudadanos baraja una cuantía de cuatro millones?

-Por un cálculo previo que se ha realizado. Pero hay que analizar exactamente cuál será la bonificación del peaje, esto es si es el 50% o más, y qué tipo de consecuencias tiene para la facturación de la autopista porque se va a incrementar mucho, así que a lo mejor no tendríamos que pagar tanto dinero. Depende de la negociación, que ahora está muy abierta y en sus pasos iniciales, y hasta que no se cierre no podremos tener cifras concretas.

-¿Qué plazos maneja?

-El consejero de Fomento lidera la negociación, pero entiendo que no debe ser muy larga.

-En cualquier caso, y sea cual sea el impacto, ¿cómo va a financiarse? ¿Contra deuda, en detrimento de otra u otras partidas?

-Confiamos en el aumento de ingresos que prevemos como consecuencia de la mejora de la actividad económica. Y no. No tenemos intención de elevar las cantidades previstas para el endeudamiento. Si hay que hacer alguna modificación de deuda durante el 2017 será a la baja.

-¿Cuánto tiempo es sostenible mantener este nivel de deuda? Nominalmente la economía está creciendo y, por tanto, debería dejarse de incurrir en déficit...

-Pues ya. La respuesta es ya. Tenemos muy buenas perspectivas para el cierre del Presupuesto del 2016. Estaremos por debajo del objetivo del 0,7% del PIB, lo que nos sitúa muy cerca del equilibrio presupuestario. Ahí es cuando se puede empezar a reducir el endeudamiento. Por tanto, es a partir de ahora y en los próximos años, cuando esta comunidad y este país, que eso es también lo importante, podamos empezar a reducir el endeudamiento.

Cámara de Comercio

-Desde que se implantó en 1992 la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas o Ley de Acompañamiento ha sido un cajón de sastre en el que se meten modificaciones legislativas que se hurtan al debate parlamentario. En el proyecto del 2017 van nada menos que doce normas, entre ellas, la que abre la vía a la extinción de la Cámara de Comercio.

-No se hurta el debate porque ahora se inicia un trámite parlamentario que permite presentar enmiendas parciales y abrir un diálogo y un debate con el Gobierno. Además son medidas muy concretas que no requieren de la tramitación de un proyecto de ley completo, y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas es perfecta para ello.

-Finalmente el PP les ha obligado a retirar la reforma de la institución cameral. ¿Les falta apoyo del principal grupo que sostiene su labor de Gobierno?

-No lo creo. Y, sobre la decisión que se adoptó la semana pasada en relación a la Cámara de Comercio, recuerdo que está hablada entre el Gobierno y los cuatro grupos, que acordaron tomar un tiempo de reflexión.

-El Presupuesto regional salvará toda su tramitación una vez debatidas las enmiendas parciales. Sin embargo, aún está pendiente de resolverse el del Estado...

-La responsabilidad de que el proyecto se apruebe recae sobre todo en el PSOE porque, de lo contrario, el Estado no podrá acometer las nuevas infraestructuras que reclaman para La Rioja y tendremos problemas para actualizar el salario de nuestros funcionarios, para convocar la oferta de empleo público o para acometer otras actuaciones financiadas por el Estado que pueda realizar el Gobierno de La Rioja.

-¿Una vez aprobado obligará a retocar las Cuentas riojanas?

-No. A diferencia de otras comunidades gobernadas por partidos de izquierda y que incurrirán en déficit y endeudamiento, nuestros presupuestos están diseñados con una previsión muy prudente tanto de crecimiento económico como de los ingresos que esperamos obtener del Estado. Cualquier cambio, en todo caso, será siempre a mejor.