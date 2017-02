«El 80% de las causas de ceguera en los países pobres son tratables o evitables»

El pasado jueves el Colegio de Economistas de La Rioja organizó en el Círculo Logroñés una cata solidaria a beneficio de la ONG Fundación Visión Mundi, presidida por el oftalmólogo logroñés Julio Yangüela Rodilla. Nacido en Logroño en 1964, también preside la Sociedad Española contra la Ceguera en Países en Desarrollo (asociación de once ONG de toda España con sede en La Rioja que trabajan en 25 de los países más pobres del mundo). Yangüela estudió en Soria y Zaragoza, especializándose en la clínica Puerta del Hierro de Madrid, donde ahora ejerce en la Fundación Hospital Alcorcón. Además, forma parte de una familia de cuatro generaciones de médicos, responsable de la empresa Yangüela Radiólogos, fundada en Logroño en 1904.

¿Cómo y por qué creó la ONG Fundación Visión Mundi?

Durante varios años viajé como cooperante a Bolivia y un día me regalaron el libro 'Un médico en el Congo', la historia de un médico español que vivió toda su vida allí, operó a un montón de gente y, cuando murió, no quedó nada porque no había nadie que continuara con su trabajo. Entonces pensé en intentar que, cuando yo no pudiera ir a Bolivia, se continuara con lo que yo hacía allí. Por casualidad, en EEUU descubrí la Fundación Aravind, que sirve de modelo en todo el mundo en la lucha contra la ceguera, visité India, comprobé cómo trabajaban y decidí fundar Visión Mundi con el mismo estilo de trabajo: establecer tarifas diferenciadas para poder atender a todo el mundo y usar tecnología adecuada para países en desarrollo.

«En muchos países de África hay un oftalmólogo por cada millón de habitantes»

«La OMS dice que ver bien o recuperar la visión es, junto a las vacunas, la acción sanitaria más eficiente»

¿Cuál es, exactamente, el trabajo de Visión Mundi? ¿Lo principal es, entonces, formar a los profesionales de esos países?

No vamos a un lugar a hacer campañas para operar, que está muy bien, nosotros trabajamos de otra manera. Buscamos una contraparte local que tenga un centro médico o pueda gestionar uno de forma adecuada, y buscamos personal al que formar para crear un centro de oftalmología donde puedan trabajar durante todo el año. Ayudamos a gestionar los centros y les damos becas para poder formarse desde 0, desde ser médicos recién titulado hasta oftalmólogos con la misma calidad de un profesional en Europa. En África y Sudamérica tenemos convenios de colaboración con universidades y centros de formación.

¿Y usted, personalmente, cómo y por qué empezó a ser cooperante?

Empecé por casualidad. Mis padres siempre habían sido muy solidarios, mi padre fue presidente de Médicos Mundi en La Rioja hasta que murió y yo siempre había visto en mi casa la preocupación por los demás. Recuerdo, de pequeños, ir a la Cocina Económica a llevar cosas para los demás. Siempre había tenido esa inquietud y, gracias a unos compañeros de profesión, conocí un proyecto que había en Bolivia y empecé a acudir de voluntario. Participé durante diez años, hasta fundar Visión Mundi.

¿Es complicado trabajar en cooperación dedicada a la oftalmología?

Yo soy oftalmólogo y no me parece tan complejo, además teniendo en cuenta que el 80% de las causas de ceguera en los países más pobres son tratables o evitables. La principal causa de ceguera son las cataratas, que se pueden operar, y no llevar gafas, la principal causa de ver poco, y se soluciona con unas gafas... Hablamos de algo que tiene solución y a precios económicos. El problema es buscar centros donde se pueda hacer esta labor y personal. En muchos países de África hay un oftalmólogo por cada millón de personas, cuando en Europa hay uno por cada 10.000. Y los pocos oftalmólogos que hay en África muchas veces son de las elites sociales y sólo trabajan para la gente rica. Allí tienen que pagar por formarse 10.000-15.000 euros al mes durante tres o cuatro años y, obviamente, los pobres no tienen medios para poder acceder a esta formación.

Discriminación y aislamiento

Llama la atención que puedan devolver la visión a una persona 'sólo' por cuestión de medios económicos. ¿Tan 'básico' puede ser?

Es algo verdaderamente básico. La Organización Mundial de la Salud considera que, junto las vacunaciones, ver bien o recuperar la visión es la acción sanitaria más eficiente que existe. Un niño que no ve bien no puede formarse, un adulto no puede trabajar, un anciano se queda aislado y discriminado... Además, dos tercios de las personas ciegas son mujeres porque en las sociedades menos desarrolladas muchas veces no tienen acceso a medios propios, vía transporte, para acudir a los centros a poder tratarse. Y, encima, en África, en ocasiones a los ancianos que no ven se les pone un niño como lazarillo, con lo cual ese niño ni va al colegio ni trabaja, no se educa, multiplicándose la espiral de subdesarrollo que provoca el no ver bien.

¿Y es complicado obtener medios (subvenciones) para un problema como la ceguera frente a otros males, dicho crudamente, más 'espectaculares' como pueden ser la pobreza infantil o el hambre?

Nosotros tenemos la suerte en La Rioja de que las instituciones son muy sensibles al problema. No podríamos haber llegado el pasado año 2016 a tratar a 67.000 personas sin el gran apoyo que nos ha dado siempre tanto el Gobierno de La Rioja como el Ayuntamiento de Logroño, que siempre han confiado en nosotros y les estamos muy agradecidos tanto a ellos como a otras instituciones privadas, como la cata del pasado jueves con el Colegio de Economistas de La Rioja y las bodegas Roda y Palacios Remondo.

¿Satisfecho con el resultado de la cata solidaria?

Mucho. Es un orgullo tremendo que tanta gente se vuelque con nosotros. Ha sido un momento feliz.

¿A qué investigación se está dedicando actualmente?

Estuve mucho tiempo estudiando las cefaleas, describiendo un nuevo tipo, y ahora estamos investigando temas de hiperactividad en los niños relacionado con la visión.