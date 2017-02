C's cumplió el acuerdo firmado con el Gobierno riojano y su abstención a las sendas enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos al proyecto de Ley de Presupuestos permitió seguir la tramitación de las segundas Cuentas de José Ignacio Ceniceros como presidente regional. Como el año pasado, la formación naranja salvó, junto al voto a favor del PP, el escollo previo al debate de las enmiendas parciales durante el pleno celebrado ayer a costa de contemplar una batería de medidas imprescindibles, a su juicio, para avanzar en el desarrollo de la comunidad.

Su portavoz en el hemiciclo, Diego Ubis, abundó en ambos aspectos. Por un lado, el ejercicio de «responsabilidad» de su formación «porque La Rioja no puede permitirse el lujo de quedarse paralizada» y, por otro, el valor de partidas incluidas a criterio suyo que van desde ayudas para los libros de texto hasta apoyo a los autónomos o más bonificaciones para desviar el tráfico pesado a la AP-68. Invitó además a Ceniceros a «que sea valiente para seguir avanzando en las reformas». «Eso no puede hacerlo quien lleva en la espalda una mochila con piedras de muchos años», remachó no sin antes afear la ausencia durante su intervención de Pedro Sanz e insistir en la necesidad de actualizar la Ley de designación de senador autonómico.

Las gruesas palabras que unos días antes se intercambió con Concepción Arruga a cuenta precisamente de esa iniciativa se tornaron ayer halagos por parte de la portavoz popular para agradecer su apoyo. «C's ha sabido encajar y negociar», opinó para contraponer la actitud del partido naranja con la del resto de la oposición. «Las Cuentas contienen propuestas de todos y voluntad de diálogo», dijo para ensalzar de nuevo las grandes cifras, su afán de atender las necesidades del conjunto de la sociedad y de La Rioja como región. «Se trata de unos Presupuestos responsables, prudentes y ambiciosos», dejó dicho como titular.

Ninguno de esos argumentos satisfizo ni al PSOE ni a Podemos, que defendieron sus respectivas enmiendas a la totalidad con el «alarmante» aumento de la deuda, la falta de equidad y la desatención a aspectos nucleares para el desarrollo de la comunidad como críticas comunes. En particular, Concepción Andreu puso el acento en el «continuismo» de las Cuentas que, desde su punto de vista, «no restauran ni reparan los recortes aplicados en los servicios públicos». «El Gobierno sigue jugando 'a la chica' y así nunca va a salir ganando esta comunidad», agregó para incidir en la despoblación, el envejecimiento y la industrialización como desafíos a los que sigue sin hacerse frente. Para Podemos, la insistencia en la desigualdad es el principal déficit de las Cuentas. «Quieren vender recuperación, pero ese discurso es ficticio porque la gente ve que sus problemas siguen ahí», reprochó Juan Calvo a Ceniceros para advertirle también que «España y La Rioja están cambiando».

En las antípodas de esa interpretación, el consejero de Hacienda arguyó que las Cuentas «tienen un alto contenido social, se centran en las necesidades de los riojanos y apuestan por la inversión, la innovación y la economía digital para hacer frente a los retos del futuro».