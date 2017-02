PSOE, Ciudadanos y Amigos de la Tierra piden al Gobierno que no abra Garoña

Logroño. El Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja anunció ayer que presentará diversas iniciativas para que el Gobierno riojano del PP «deje clara cuál es su postura» sobre la posibilidad de reapertura de la central nuclear burgalesa de Garoña. El grupo también desea conocer las acciones que se plantearán, dado que el Parlamento de La Rioja, el año pasado, ya acordó solicitar al Gobierno de España que no se reabra esa central nuclear.

El Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja expresó su «tremenda preocupación» ante las últimas informaciones que señalan que «el Consejo de Seguridad Nuclear de España ha decidido darle visto bueno a la reapertura de Garoña». «Sería una circunstancia desconocida en el mundo nuclear que una central, después de estar cinco años parada, se ponga otra vez en marcha», indicó.

También Ciudadanos La Rioja se mostró contrario a la reapertura de la central nuclear. Ciudadanos La Rioja cree que el Gobierno central no debe avalar la apertura de la central y recuerda que el informe por el que se cerró estaba supeditado a que se llevasen a cabo inversiones y modificaciones, y la realidad es que no sabemos a qué se debe el cambio de postura sin que se hayan hecho las inversiones que se pedían. Para Ciudadanos el debate de fondo no es tanto abrir Garoña o no, si no sentar precedentes para alargar la vida útil de las diferentes centrales nucleares.

Por último, Amigos de la Tierra de La Rioja demanda al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que proceda «a no autorizar la reapertura de Garoña, dado que supone un grave riesgo para buena parte de España, en especial para La Rioja». En cambio, explica en una nota de prensa, «le demandamos que impulse las energías renovables que pueden cubrir perfectamente la producción que deje de producir Garoña, tal y como han hecho hasta ahora».