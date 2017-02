El PSOE dice que el paro baja en La Rioja porque cae la población activa, no por el empleo

logroño. El diputado regional socialista Ricardo Velasco afirmó ayer que «en La Rioja no se crea empleo, sino que está disminuyendo la población activa» y por esta razón baja el paro. En rueda de prensa, censuró que los desempleados riojanos «están abandonados por parte del Gobierno de La Rioja, porque no se les está ofreciendo orientación laboral ni formación para el desempleo». El Gobierno de La Rioja, dijo, «se muestra complaciente con los datos de desempleo», sin embargo, «el empleo no crece en La Rioja, sino que disminuye la población activa y ésa es la causa por la cual el desempleo disminuye». Comentó que la afiliación media de la Seguridad Social en el año 2016 tenía 12.000 cotizantes menos que en el año 2008 y 2.000 cotizantes menos que en el 2011, por lo tanto «en La Rioja no crece el empleo, sino que disminuye la población». El PP desmintió estas afirmaciones y aseguró que «en La Rioja crece el empleo, la población ocupada y los afiliados a la Seguridad Social, le guste o no al PSOE».