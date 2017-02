«Me enfadaba y no lo podía evitar»

«Antes no lo podía evitar y me enfadaba mucho, pegaba, insultaba... Pero ahora ya casi nada, bueno nada para ser sincero. Por eso estoy contento y me llevo muy bien con todos mis compañeros, con los del aula pequeña y con los de la grande. Estoy en quinto de Primaria y trabajo el autocontrol, la relajación y la inteligencia emocional en la clase pequeña y a la grande voy para Educación Física, Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Estoy a gusto en las dos, aunque me gusta más es la pequeña».