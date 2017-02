«Aquí he mejorado muchísimo»

«Yo llegué hace dos años y medio desde otro colegio. Allí no me sentía bien porque me metía con otros compañeros y ellos conmigo, yo era muy cizañero y mentir era como una enfermedad. Aquí he conseguido amigos, he dejado de mentir, respeto más a mis compañeros y a mis seres queridos... He mejorado muchísimo, la verdad. Tampoco tengo ya manías ni nada, porque cuando llegué era muy 'principesco', o sea, muy quejica por todo. Me veo muy bien, estoy muy contento y en los estudios me va mucho mejor».



Cristian 10 años