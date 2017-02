La compra de maquinaria agraria, en particular tractores nuevos, es un indicador de la situación del sector agrario, de la misma forma que la tendencia en la venta de coches acompaña la evolución de la economía. Son síntomas, no los únicos y no exactos, pero ayudan a valorar el presente y estimar el futuro próximo.

En 2016 y según datos del Ministerio de Agricultura, se registraron 11.450 nuevos tractores, lo que supuso un aumento del 8,2% con respecto al año anterior. Pero no solo fueron tractores, también otro tipo de maquinaria experimentó un repunte sustancial; por ejemplo los equipos de tratamiento aumentaron más del 40% y los de carga, el 9% La máquina arrastrada o suspendida, en conjunto, solo creció el 3,6%, debido al mencionado incremento de los equipos de tratamiento, que pertenecen a esta categoría. Sin embargo, el resto de ellos ha experimentado importantes caídas, como el caso de la maquinaria de fertilización, recolección, siembra, preparación de suelo, etc. También la automotriz ha bajado el 3%.

En el caso de La Rioja el aumento de las inscripciones de nuevos tractores ha sido más elevado que la media nacional, creciendo el 21,6% con 236 nuevas máquinas, aunque solo representa el 2% del total de tractores en toda España. En total e incluyendo todos los tipos de maquinaria agraria que es preceptivo registrar, en 2016 se inscribieron en esta región 1.020 máquinas, el 33,5% más que en 2015. Solo en el caso de motocultores y equipos de fertilización han disminuido algo la ventas, mientras que en el resto, los incrementos han sido sustanciales. Un excelente dato para el agro riojano. La valoración del sector es positiva, no solo por la situación del mercado en 2016, que cogió fuerza a finales de año, sino también por las previsiones para 2017.

Aumenta la venta de maquinaria nueva, lo que sin duda aporta más seguridad al trabajador, ya que cada vez incorpora más avances tecnológicos en este campo y también más exigencias regulatorias. Sin embargo, la siniestralidad continúa en aumento, tal como recordábamos hace unos meses en este mismo espacio. Algo está fallando y es urgente hacer un diagnóstico rápido.