¿Hay que dar la paga a los niños?

La paga empieza a quedar en desuso. Pero los psicólogos insisten en que es una herramienta magnífica para empezar a trabajar la responsabilidad, la frustración y para que los chavales sepan que el dinero no cae del cielo ni se estira como un chicle. Tres psicólogos orientan a los padres sobre la asignación a dar a los niños: desde un 1 euro, como defienden algunos profesionales, a una paga un poco más generosa como apuntan otros, pero en todo caso, una suma modesta. Paga con condiciones claro. ¿A quién le toca ahora comprar las chuches?

"Es un intrumento educativo"

(Guillermo Fouce. Psicólogos sin Fronteras)

¿Es partidario de dar la paga a los niños?

Sí, es un instrumento educativo. Aprenden a hacerse responsables de dinero, se dan cuenta de que las cosas cuestan, de que el dinero tiene un límite y de que no todo está a su alcance, que sin compran una cosa no pueden comprar otra ni gastar todo en un día. Pero no sirve de nada si se les da la paga y luego los adultos les compran los caprichos o les dan dinero extra.

¿A qué edad debe empezar a recibir paga?

En torno a los 6 o 7 años, en cuanto aprenden a sumar. Es algo que hay que ir introduciendo poco a poco. Además, les ayuda a gestionar la frustración, les hace entender que no vale decir: 'Quiere esto, quiero lo otro...'.

¿Cuánta paga y cada cuánto tiempo?

Depende de lo que se acuerde que cubra la paga. ¿Las chuches las compran ellos o los padres? Lo ideal es irles dando responsabilidad poco a poco, una paga para que vayan al cine o a la bolera, pero que elijan una actividad... Con 6 años no debería dárseles más de 2 o 3 euros a la semana, incluso condicionado a que saquen buenas notas, recojan el cuarto... y después se puede ir aumentando. Lo ideal es empezar con un paga semanal cuando son pequeños porque a esa edad no van más allá del ahora. A partir de los 10 años ya piensan en el concepto del ahorro, puede dárseles una asignación mensual para que se aproxime a lo que es un sueldo y se den cuenta de que hay que organizarse, que si se gastan todo el primer día no van a tener más para el resto del mes.

"Con 8 años no deberíamos darles más de un euro a la semana"

(Silvia Álava. Psicóloga)

¿Es partidaria de dar la paga a los niños?

Sí porque tiene beneficios, aprenden el valor del dinero y a administrarlo. Es bueno que tengan dinero para sus propios caprichos, no vale eso de que 'cuando quiera algo que me lo pida'. Que aprendan a ahorrar si quieren comprar algo grande, porque hay niños que dicen: 'Ah, si los cromos los tengo que comprar con mi dinero, entonces ya no los quiero'.

¿A qué edad deben empezar a recibir paga?

