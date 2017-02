El comercio riojano ve luz al final del túnel

El 2016 fue un buen año para el comercio riojano. O, al menos, eso es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sus cuentas aseguran que después de que en plena crisis los minoristas riojanos encadenaran hasta 72 meses con volúmenes de venta interanuales en números rojos (entre enero del 2008 y diciembre del 2013), el comercio regional ha tomado aire paulatinamente y, tras un único tropiezo en los últimos tres años, volvió a cerrar el 2016 en números negros. De hecho, en la serie histórica -que arranca en enero del año 2006- nunca al término de un ejercicio se había logrado un resultado tan positivo.

Las ventas del comercio minorista riojano repuntaron en el 2016 el 3,8 por ciento en relación al ejercicio del 2015. En el conjunto del país el balance anual también fue positivo con un aumento del 3,7 por ciento. Además, y de manera paralela, el empleo en el sector del comercio creció el 1,4 por ciento durante todo el 2016 en La Rioja, un ligero repunte que viene a ratificar una tendencia que fecha sus raíces a finales del 2015.

Pero no llueve a gusto de todos. Según a quién se pregunte la interpretación de los datos y la conclusión final es, si no antagónica, sí bastante enfrentada. Desde la Cámara de Comercio, que recientemente apuntó en su encuesta de coyuntura económica que el comercio constituye uno de los sectores que presenta datos positivos, su director general, Florencio Nicolás, recuerda que «tras años muy duros para el comercio, está consiguiendo consolidar lo que tiene y convertirse en una fuente de empleo».

Valora positivamente ese crecimiento registrado por el INE -«es el tercer año de crecimiento», aduce-, pero recuerda que detrás de esos datos está «el enorme esfuerzo que se ha hecho en el comercio» después de encadenar muchos meses en los que las ventas caían. «Se ha conseguido mantener a flote a un sector que, pese a que sigue sin alcanzar los valores previos a la crisis, está en la primera línea».

Incredulidad en la FER

Si la misma cuestión se traslada a la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), el escenario que se traza es bastante más sombrío. El secretario de FER Comercio, David Ruiz, a modo de preámbulo asegura no poner en duda lo que dice el INE para, a renglón seguido, sentenciar que la «percepción de la calle, de los comerciantes no coincide con esos datos». Dice, además, que esa sensación no es exclusiva de La Rioja: «La Confederación Española de Comercio, organización a la que pertenecemos, ha pedido explicaciones sobre cómo son posibles esos datos con lo que se ve en el día a día».

Y detrás de esa falta de sintonía entre datos y realidad, interpreta Ruiz, está «la inflación, que en enero ha sido del 3 por ciento. La renta disponible es cada vez menor. Si cada día tenemos menos dinero en el bolsillo es imposible que se recupere el consumo». Ruiz recuerda que también juega en contra del comercio «los nuevos hábitos de compra o las economías de escala de los grandes portales de Internet», algo que los comerciantes tratan de combatir reduciendo márgenes y beneficios.

Y, sobre el empleo, Ruiz cree que tampoco hay nada que celebrar: «Son contratos reducidos, de pocas horas. Me gustaría conocer la calidad de ese empleo».