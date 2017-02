El PSOE propone una acción conjunta para dar prioridad a las inversiones riojanas

logroño. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concepción Andreu, avanzó ayer la pretensión de su partido de impulsar una acción conjunta orientada a exigir que la agenda del Gobierno central dé prioridad a las inversiones en La Rioja. La dirigente socialista abrió este ofrecimiento tanto al resto de los partidos como al Gobierno regional, invitando a que la iniciativa se materialice en la forma institucional que los participantes estimen oportuno. Para Andreu, alcanzar un consenso de región en este punto resulta vital para lograr el desarrollo de la comunidad. «O nos unimos todos o no conseguiremos nada», avisó para razonar su propuesta en la «falta de compromiso» que a su juicio constató el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su reciente visita a tierras riojanas. «Se sinceró y confirmó que no habría ni en el ferrocarril ni en carreteras prioridades de inversión para La Rioja», señaló para pronosticar que la ronda sur de Logroño no se finalizará antes del 2026 y afear la propuesta de bonificar el 50% del peaje de la AP-68 para los camiones. «El Real Decreto 584/2014 ya contempla esta posibilidad desde hace dos años -aunque no la etiqueta de obligatoria, como plantea ahora De la Serna- que supone abonar a la concesionaria 16 millones de euros, más 136 millones hasta el 2027 por el convenio de la Via-T», aseveró

Además de anunciar que el PSOE solicitará la convocatoria «urgente» del grupo de seguimiento de las infraestructuras, Andreu instó a que la actuación común entre todos los agentes riojanos sirva no sólo para que las inversiones exigidas por La Rioja figuren en los inminentes Presupuestos Generales del Estado para el 2017, sino para que se reserve el dinero necesario. «Deben tener una consignación precisa en las Cuentas para que sean reales», indicó para destacar como prioridades el eje ferroviario Zaragoza-Castejón y el Logroño-Miranda y, en materia de carreteras, la A-68, la A-15 (tramo Corella con Ágreda) y la A-12 (Burgos-Santo Domingo).