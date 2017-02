Polémica por la censura de la obra de El Chirri en la UPL

Las redes sociales han dado a conocer lo sucedido el pasado fin de semana en la Universidad Popular de Logroño. El pasado lunes 4 de febrero se inauguró la exposición ‘Viaje a la cuarta dimensión’ del artista riojano residente en Madrid José Antonio Martínez Porras, conocido artísticamente como ‘El Chirri’. La muestra se puede ver actualmente, y hasta el 4 de marzo, en la sede de la UPL, en el número 46 de la calle Marqués de San Nicolás de Logroño, pero la misma ha quedado exenta de una parte de su contenido original, retirado antes de su inauguración por la propia entidad.

Al parecer, una parte de la exposición correspondía a «cuadros chistes» en los que El Chirri bromeaba con retratos y frases de políticos como Carlos Fabra, Rodrigo Rato, José María Aznar, Bárcenas… «Mi intención no es insultar a los políticos sino ironizar. Si ellos se ríen de nosotros, nosotros también nos podremos reír de ellos, ¿no?», explica El Chirri. La misma exposición ‘Viaje a la cuarta dimensión’ ha sido exhibida antes en la Casa del Pueblo de Loeches (Madrid) y también en La Rioja, en el Centro Cultural Fundación Caja Rioja-Bankia, sin problemas. «La gente se reía y ahora me siento censurado porque me han quitado parte de mi obra», afirma El Chirri, que describe toda su obra artística, tanto la ‘plana’, como la escultórica y la de tres dimensiones, como «obra social, de crítica». El Chirri, nacido en Alberite en 1959, es un artista reconocido que obtuvo en el año 2009 el premio Mazacote de Oro en el Memorial Emilio García Moreda.

Sin embargo, en esta polémica la postura de la Universidad Popular de Logroño es bien distinta. Su directora, Amparo Castrillo, explica que «cuando nos presentó el proyecto de la exposición nos enseñó unas obras que, después, nada tenían que ver con lo expuesto». Castrillo define las obras retiradas como «de mal gusto», por eso «hemos decidido no exponerlas». Y la justificación es que «el respeto es la base de nuestro funcionamiento como institución» y ahonda en que, «sobre todo, si hablamos de arte, lo que se muestra tiene que tener calidad artística», declara la directora de la UPL. «¿Se puede llamar censura?», se pregunta Castrillo, y ella misma se responde: «Y a lo suyo, engaño», refiriéndose al modo de proceder del artista. No obstante, Castrillo rebaja el tono de la polémica y considera que ha habido un trato «respetuoso» con el artista y que todo se puede deber a «malos entendidos». En la misma línea zanja la cuestión El Chirri: «Hemos intentado disculparnos el uno con el otro».