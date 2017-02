El cuerpo localizado en Agoncillo llevaba más de medio año sin vida

El cadáver aparecido el pasado jueves en las inmediaciones de la N-232, en término de Agoncillo, corresponde a un varón que llevaba más de seis meses fallecido. Éstas son las primeras conclusiones de la autopsia que se le está practicando en el Instituto de Medicina Legal de La Rioja y, que según pudo saber Diario LA RIOJA, aún no ha finalizado.

El pasado jueves un ciudadano localizó unos restos humanos en tan avanzado estado de descomposición que ni tan siquiera se podía precisar si se trataba de un hombre o una mujer. Este vecino tropezó con el cuerpo en el entorno del talud de la vía férrea Castejón-Miranda, aproximadamente a la altura del kilómetro 70, cerca de la N-232 en el barrio de Recajo, perteneciente al término municipal de Agoncillo.

Una vez se encontró el cadáver, se dio aviso a la Guardia Civil que procedió a instruir las pertinentes diligencias.

Un ciudadano encontró el cuerpo cerca del talud de la vía férrea y de la N-232 a su paso por el barrio de Recajo



El cuerpo estaba en tal estado de descomposición que ni se pudo precisar al principio su sexo

Según conoció este periódico de fuentes cercanas al caso, al no haber concluido aún la autopsia no se pueden determinar las causas concretas que condujeron al fallecimiento del hombre. No obstante, los investigadores consideran que la muerte posiblemente carezca de una motivación violenta.

Asimismo, se trabaja en la identificación de los restos humanos encontrados, para lo que resulta determinante el ADN, tanto para cotejarlo con el de posibles familiares o con algún fichero de datos.

De igual modo, una vez que el análisis del cuerpo arroje alguna luz sobre su identidad se procederá a activar el archivo de personas desaparecidas para indagar si en él figura alguna denuncia que guarde semejanza con los restos hallados.

El delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, explicaba este martes que por el tipo de ropa que llevaba el cadáver se sospecha que era "un temporero o un transeúnte de tránsito por La Rioja". Bretón ha añadido que como el hombre no llevaba documetnación alguna, su identificación "se está complicando".

Los resultados de la autopsia, señala Bretón, han sido trasladados ya al Juzgado de Guardia, que es quien deberá decidir si hay que efectuar más diligencias".

Inquietud vecinal

Las sombras que rodean este caso, como el hecho de que el hombre llevase más de medio año muerto, han despertado inquietud entre los ciudadanos de Agoncillo.

El alcalde de esta localidad, Eduardo Fontecha, reconoció ayer a Diario LA RIOJA que muchos vecinos en el municipio le están preguntando estos días si conoce algún dato sobre la investigación. No obstante, Fontecha admitió saber de lo sucedido por la prensa.

El primer edil trasladó también su extrañeza por el lugar donde apareció el cadáver, entre las instalaciones del aeropuerto y la base militar de Recajo, ya que, según aseguró, se trata de un entorno de difícil acceso.