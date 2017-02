Así resucita el río Oja

Para Fernando López fue una verdadera sopresa en contrarse con el nacimiento del Río Oja. No es algo fácil ver algo así, ya que el espectáculo dura apenas unos minutos, por eso el autor del vídeo que ilustra esta información cree que tuvo mucha suerte.

"Veníamos de excursión de Burgos y al pasar por Santo Domingo me fijé. Me sorprendió mushísimo ver que el agua surgía de pronto y me di cuenta de que era el nacimiento del río", explica el autor.

El agua surge limpia y avanza poco a poco por su curso natural, hasta que va cogiendo fuerza y empieza a tener más aspecto de río que de riachuelo, tras meses en seco. José Calvo lo encontró y lo compartió en sus redes y el vídoe ha hecho fortuna: asi resucita un río.