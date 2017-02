logroño. Tienen distintas edades, circunstancias particulares. Unos asumieron la enfermedad con entereza en primera instancia; a otros se les cayó el mundo encima cuando les diagnosticaron la palabra maldita. Los que hay que creían el cáncer olvidado y han vuelto a revivirlo y quienes en una visita rutinaria al médico descubrieron lo que nunca habían imaginado. Lo que todos comparten es un relato de superación que inevitablemente convive con la incertidumbre. «Se tiende a edulcorar la situación como una fórmula para animarnos que se agradece, pero todos pasamos miedo y eso es humano», resume Carmen en la sede de AECC de La Rioja mientras sus compañeros de mesa asienten sabedores muy bien de lo que la más veterana del grupo describe. Una reflexión tan generalizada como la que José agrega para completar el cúmulo de sensaciones que sólo quienes han sufrido algún tipo de cáncer son capaces de entender en su plenitud: «Al final, la esperanza es mucho más fuerte que el miedo».

Es lo que ha vivido Jacinto. Lo mismo que ha sufrido a sus 57 años. Sin ningún síntoma aparente y después de un visita rutinaria al centro de salud, un leve repunte del antígeno prostático específico (PSA) le remitió al urólogo que le informó de que sufría el cáncer con mayor incidencia entre los hombres en La Rioja. «Lo encajé mal, muy mal», reconoce. «Empiezas a pensar en ti mismo, en qué te ocurrirá, pero sobre todo en todos los que te rodean y cómo sufren contigo». Un postoperatorio complicado con tres intervenciones críticas en once días no mejoraron esa percepción que con el tiempo y el apoyo de los más cercanos ha virado hacia la esperanza que todos invocan. A José la enfermedad también le asaltó de imprevisto, aunque su cadena emocional de reacciones fue inversa. En mayo del año pasado, en una visita a Urgencias sin mayor trascedencia, una de las ecografías que le realizaron mostró un tumor en el riñón izquierdo. La noticia no le alteró. Y eso, que su padre y otros familiares cercanos habían fallecido de cáncer. «En mi caso traté de racionalizarlo todo, confiar en los profesionales e intentar retomar una vida lo más cómoda posible». La operación salió bien, todo discurría con aparente normalidad hasta que un día sus propios compañeros de trabajo le aconsejaron que se cogiera el día libre y pidiera ayuda. «De pronto, mi cabeza se descompuso», confiesa. La psicooncóloga del CIBIR fue, como con el resto de afectados, quien le tuteló para girar la perspectiva. «Te das cuenta de que la enfermedad tiene algo bueno, aunque parezca paradójico: te ayuda a valorar cosas que antes no dabas importancia, disfrutar al máximo de lo que te rodea».

También Asun ha recorrido ese empedrado camino que arranca del desconcierto inicial al sufrir un cáncer que hasta mediados del 2013 permanecía parapetado en su afonía y llega a la constatación de la suerte que supone seguir vivo. «Pasas muy malos momentos, las sesiones de quimio y radio son duras, pero mientras tanto te das cuenta de toda la gente que te quiere de verdad y encuentras profesionales maravillosos», explica.

Ricardo y Carmen hacen suyo el testimonio de sus compañeros y lo duplican. El primero fue diagnosticado en el 2006 de un cáncer que llevó a extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho sin complicaciones extra. Siete años después, cuando todo parecía historia, apareció otro tumor en el izquierdo. Y esta vez, de forma mucho más agresiva. «Soy muy optimista y eso, además de cambiar mis hábitos que incluyen nadar a diario, me ha salvado porque el propio médico me dijo: 'La virgen se aparece una vez en la vida, pero en tu caso han sido dos'».

También Carmen había borrado de su mente el tumor en las trompas sufrido una década atrás hasta que en septiembre del 2016 le diagnosticaron un rebrote. «No lo podía creer. ¿cómo era posible?», sigue preguntándose hoy. «Haberlo pasado ya no me ayudó, sino que me hizo revivir todo e imaginar lo peor». Superado el trago y aún con esa inquietud que late desde que se realizan las pruebas periódicas hasta la entrega de los resultados, la vida continúa con ella, José, Ricardo, Jacinto y Asun como símbolos de fortaleza. Para ellos mismos y los demás.