Una vía plagada aún de «dudas y confusión»

«Es todo muy reciente y hay todavía muchas dudas y confusión». Sergio Gil-Gibernau, abogado experto en derecho bancario del despacho Gil-Gibernau, augura que en el procedimiento extrajudicial de la devolución de las cláusulas suelo «me temo que van a quedar fuera muchos, ya que, además de los ya excluidos, los no consumidores -empresas y profesionales-, pueden estar los que tienen un documento de renuncia, los que recibieron una oferta vinculante... Me temo que va a haber muchas reclamaciones no atendidas que terminen en los tribunales».

«Hay que esperar un poco a ver en qué se traduce esto y cómo reacciona la banca porque Bankia ha sido la entidad más clara al decir que va a devolver el dinero, incluso, al parecer, en los casos en que ha habido documentos de renuncias de derechos, pero el resto no han dicho que vayan a devolver, sino que van a estudiar caso a caso», añade el experto.

Consultado sobre si un afectado que ya hubiese recurrido a la vía judicial y quiera optar ahora por la extrajudicial, Gil-Gibernau aconseja que «consulte con su abogado y tenga cuidado con que acuerdos firma al margen» porque si renuncia a la vía judicial deberá ser él el que abone los gastos que hasta entonces haya ocasionado el procedimiento.