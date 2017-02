FAPA pide a los colegios que permitan el no hacer deberes

logroño. Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de La Rioja (FAPARioja) se ha enviado esta semana una carta a las direcciones de los centros escolares públicos de La Rioja con una propuesta a través de la cual se solicita que se permita a las familias que así lo pidan que sus hijos no estén obligados a hacer los deberes y que, por ello, no sean sancionados ni penalizados en la valoración de sus estudios. Asimismo, desde FAPA también se prentende que en el próximo curso se realicen pruebas de diagnóstico comparativas que puedan valorar si la aplicación de esta medida perjudica o no al alumnado que ha llevado a cabo dicha medida. Esta evaluación podría ser analizada y aportar a la comunidad educativa datos comparativos entre los resultados que obtienen los alumnos que no han hecho deberes y los que sí. Con este análisis, la Federación de APAS desea obtener una serie de datos que «avalen la ineficacia de un sistema educativo basado, principalmente, en los deberes obligatorios».