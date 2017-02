Afines a Patxi López en La Rioja crean un grupo de apoyo en Facebook que incluye a Andreu

logroño. Aunque no ha comenzado formalmente la carrera electoral de las primarias que el PSOE celebrará en mayo y sólo Patxi López y Pedro Sánchez se han postulado para liderar el partido, empiezan a surgir plataformas de respaldo a los dos únicos candidatos que han dado el paso. En La Rioja ha tomado forma en un grupo en Facebook de apoyo al exlehendakari denominado 'PSOE Rioja con Patxi'. Por ahora está integrado por medio centenar de personas, entre las que destacan la portavoz parlamentaria y cabeza de lista en las últimos comicios autonómicos, Concha Andreu, así como otros miembros de la Ejecutiva regional que aún dirige César Luena como Ricardo Velasco o Emilia Fernández. También figuran otros diputados regionales (Sara Orradre, Ana Santos, Raúl Díaz) además de destacados portavoces de IS como José María Buzarra. Si bien la adhesión a la página web no implica un apoyo oficial, Andreu expresó recientemente la neutralidad de la federación ante el nuevo proceso. «En La Rioja no somos de Pedro Sánchez ni de Patxi López y somos a la vez de los dos», dijo a la prensa.

Otra página creada a nivel nacional bautizada como 'Cambiemos el PSOE con Pedro Sánchez' tiene como miembro al secretario de Organización en La Rioja, Francisco Ocón.