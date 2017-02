Primera jornada... y casi aún en pruebas

LOGROÑO. Por resignación o por conformismo, lo cierto es que la jornada de ayer, la primera en la que se reguló el acceso al aparcamiento Oeste 1 del hospital San Pedro en Logroño, transcurrió sin incidentes. Apenas se registró alguna anécdota, como la que protagonizó un conductor que, al parecer nervioso ante la presencia de las cámaras de los medios de comunicación, calculó mal el tiempo y la distancia y su vehículo acabó golpeado por la barrera de control de acceso al parking. Antes, cuando se activó el dispositivo, a las 7.30 horas, dentro del Oeste 1 había una veintena de vehículos a los que se les permitió la salida sin tique ni pago. De hecho, la primera jornada de regulación del aparcamiento transcurrió con cierta permisividad. A varios conductores que deseaban salir del recinto sin haber recogido el tique se les levantó la barrera para favorecer la fluidez del tráfico. A las 13.00 horas se habían registrado unos 500 tránsitos y sólo tres fueron de pago.

Durante la mañana hubo hasta seis personas ayudando a los usuarios: dos del equipo de seguridad del hospital, dos de Fundación Rioja Salud y otros dos de Clemsa, la empresa responsable de las máquinas, informando sobre el funcionamiento del sistema y resolviendo dudas. Una pregunta que se lanzó fue cómo se justifica, para optar al estacionamiento gratuito, si se es el acompañante de un paciente de Urgencias que permanece en boxes. En tal caso hay que teclear el número de la tarjeta sanitaria o el DNI del paciente.

«Ante las dudas de la gente, intentamos evitar problemas a los usuarios», justificó el director de la Fundación Rioja Salud, Javier Aparicio, quien, por momentos, también asesoró a algunos usuarios, a pie de parking, para familiarizarse con la regulación. Aparicio explicó que «está siendo una jornada muy tranquila, con las incidencias de cualquier parking de este tipo; estamos muy satisfechos del sistema informático, la validación funciona de maravilla». La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín, habló de «normalidad absoluta» y de que «la gente está adaptándose a la situación».

«Gratis, lo importante»

No hubo una opinión unánime entre los usuarios, hay a quien le parecía bien y a otros, mal. Hubo, incluso, quien continuó estacionando de manera irregular dentro del parking, fuera de las plazas delimitadas (308). María José Hernáez acudió ayer desde Nájera para una consulta de Traumatología. «Lo veo un poco complicado para las personas mayores, para ellas va a ser complejo. Aquí no vienes todos los días y se te olvida cómo funciona. Pero igual es hasta que nos hagamos a la idea», opinó la madre.

Manuel Vela asistió desde Calahorra junto a su hijo Mario a una revisión ocular. «Como es gratis, que es lo importante, la regulación me parece bien. Además, el aparcamiento está vigilado», declaró Manuel, para quien el sistema, «una vez que te lo explican, es fácil». No obstante, tanto Manuel como Mario temían que «la próxima vez igual ya hay que pagar, cuando todo esto se calme».

El logroñés José Luis Puerta también fue al hospital a una consulta y reconoció que el sistema de control «es un poco de lío», pero «si facilitan que no tengamos que pagar, perfecto». «La primera vez no ha sido fácil, espero que la segunda sí lo sea. Lo ideal hubiera sido que se expendiera un tercer tique, el gratuito», aportó. El matrimonio formado por María Cruz Muñoz y José Valdivia, también de Logroño, fue mucho más tajante y crítico después de acudir a realizar una ecografía: «Esto es una mierda. Somos mayores, no entendemos de estas cosas y nos hacemos un lío. ¿Por qué teniendo y pagando una Seguridad Social tenemos que hacer esto? Esto es un jaleo». Por otra parte, Mari Cruz confesó que el sistema no le pareció complicado, eso sí, también dijo: «Cuando vuelva otra vez mañana no me acuerdo de cómo lo he hecho. Ese es el problema. Es fácil porque me han ayudado. Si hay un señor siempre...».

Álex Gil, alberitense de 25 años, condujo a su madre a una consulta. «Esto es lo que hay, qué le vamos a hacer, aguantarlo», dijo. El sistema le pareció «un poco complicado», pero agradeció la ayuda. Y Guillermo, de Rincón de Soto, que acudió a visitar a su padre ingresado, declaró: «Me parece bien que se haya regularizado porque también se usaba como aparcamiento de los vecinos y tiene prioridad el hospital. Para mí el sistema es sencillo pero para los mayores, quizá es complicado».