«Es cierto que las cámaras tienen un papel destacado, pero deben ser sostenibles»

Para Leonor González Menorca, consejera de Desarrollo Económico, entidad tutelante de la Cámara de Comercio de La Rioja, la pretendida modificación de la ley autonómica no persigue el cierre, sino «ayudar a solventar» la situación económica y financiera «crítica» por la que atraviesa esta entidad. Coyuntura que se ha visto agravada desde que los empresarios no están obligados a pagar un canon. Precisamente, por esta circunstancia se produjo una drástica reducción de su fuente de ingresos. «Hablamos -aseguró- de pérdidas de dos millones de euros desde el 2012 y sí es cierto que las cámaras tienen un papel destacado de apoyo al sector empresarial, pero tienen que ser sostenibles, lo que no puede ser la situación en la que se encuentra la de La Rioja».

Explicó que en la Ley de Acompañamiento se recoge una frase en la que se especifica que si durante dos ejercicios consecutivos tiene pérdidas, desde el Gobierno de La Rioja, a través del tutelante, «podemos entrar a intervenir, aunque en realidad ni es intervenir ni cerrar la Cámara». A su juicio, lo que contempla la ley es que, en caso de pérdidas, se constituya una gestora que salga del propio pleno de la Cámara, para que diseñe y ejecute un plan de viabilidad y si es aceptable se convoquen elecciones.