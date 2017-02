El PSOE rechaza ley de Medidas Fiscales porque no apuesta por industrialización

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, ha rechazado hoy el proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2017 porque no propone ninguna medida para lograr la industrialización de la región, solucionar el despoblamiento y mantener el talento joven.

El también secretario de organización del PSOE La Rioja ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado que las deducciones planteadas en este proyecto de ley son "irrelevantes". Ha censurado que, "de una atacada", se modifican doce leyes de golpe, cuando se debería hacer de manera "más sosegada" mediante un debate "serio" en el Parlamento regional.

Entre estas leyes ha citado la de Cámaras de Comercio, que plantea que después de dos años de pérdidas económicas de esta organización empresarial se puede producir su extinción y la creación de una comisión gestora.

Ocón ha pedido la devolución de esta ley al Gobierno regional, ya que este asunto requiere un debate propio y no ser colado "de rondón" con las otras once leyes. Ha reconocido que la Cámara de Comercio puede resultar un organismo "incómodo" al Gobierno de La Rioja, que no está "muy contento" con los informes de coyuntura económica que publica esta entidad.

Respecto a la parte fiscal del proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2017, ha dicho que no hay ningún cambio relevante respecto a otros años y que no mejora la progresividad tributaria.

En el año pasado, hubo una variación lineal de medio punto en el IRPF en los tramos de renta entre 20.000 y 60.000 euros, lo que según el Gobierno permitiría ahorrar 4,5 millones de euros a 117.000 contribuyentes riojanos, ha explicado. Sin embargo, en el caso de las rentas más bajas, este "impresionante" ahorro se limitaba a una cantidad de entre 20 y 25 euros anuales, ha dicho, mientras que las rentas superiores a 50.000 euros el ahorro fue mayor. La bonificación del 50 % en el impuesto de patrimonio beneficiará a mil riojanos y las arcas públicas dejarán de ingresar durante este año 8 millones de euros, lo que supone 8.000 euros por contribuyente.

Ocón se ha preguntado dónde van a parar esos "maravillosos" beneficios fiscales que vende el Gobierno regional, que siempre dice que bajar los impuestos forma parte del adn del PP, pero solo bajan algunos y los que afectan a todos, como el IVA, tienden a subirlos. También ha criticado que el Gobierno resalte que los riojanos se han ahorrado 800 millones de euros desde 1995 en beneficios fiscales, pero solo repercuten en las capas más minoritarias de la sociedad.

Ha recalcado que, desde 1995, la deuda regional ha aumentado en 1.349 millones de euros, y esta cantidad la pagan todos los riojanos, especialmente los más desfavorecidos, que son quienes sufren los recortes de los servicios públicos

Durante el año 2015, un total de 14 comunidades crecieron más que La Rioja y en 2016 hay menos riojanos trabajando que en 2011, cuando llegó el PP al Gobierno central, por lo que ha cuestionado que crezca el empleo si solo se tiene en cuenta el dato del número de desempleados.