A Canadá gracias a Zara

Aún no se lo cree, pero Claudia estudiará el próximo curso en Canadá gracias a ser una de las seleccionadas por la Fundación Amancio Ortega para la concesión de una beca de estudio que le permitirá formarse el próximo curso en un High School del país americano.

Cada año la Fundación del dueño del imperio de Zara convoca un total de 500 becas de estudios en Estados Unidos y Canadá dirigidas a estudiantes de 4º de ESO (80 para estudiantes de centros gallegos y 420 para el resto de España). Y de un total de 9.300 solicitudes, cuatro riojanos han sido seleccionados, entre ellos Claudia del IES Valle del Cidacos de Calahorra.

La beca cubre el 100% del coste del curso escolar y para conseguirla Claudia ha tenido que tener «más de un siete de media además de más de un nueve en la asignatura de inglés», cuenta. Además ha tenido que pasar varias pruebas. «La primera fue en Logroño con pruebas de reading (lectura), listening (escuchar) y writing (escritura) y después una entrevista personal a través de skype», relata la joven calagurritana que está deseando que llegue el mes de septiembre para coger sus maletas y cruzar el charco.

«Sé que va a ser una experiencia única y la voy a aprovechar al máximo»

«Me animé a presentarme no tanto para conseguir la beca como para ver mi nivel de ingles», explica. «Un amigo está este año allí gracias a la misma beca y me dijo que era una oportunidad única; mi madre me animó y no me lo pensé dos veces», cuenta.

El pasado viernes le notificaron que había sido seleccionada. «Se que va a ser una experiencia inolvidable y la voy a aprovechar al máximo aunque me da un poco de pena todo lo que dejo aquí: la familia, las amigas...», añade.

No tiene miedo al cambio. «Ya he realizado dos intercambios y siempre me ha ido muy bien aunque esta vez es todo un año sin volver a casa». La joven estudia ahora 4º de ESO en la sección bilingüe del Valle del Cidacos. «Entré con un nivel normalito de inglés pero al dar varias asignaturas en este idioma he notado mucha mejoría en estos cuatro años; todo se lo debo al departamento de inglés del centro», asegura.

Y a pesar de ser una lince con los idiomas -también estudia francés- sus gustos académicos no van por ahí. «Sé que quiero hacer algo de ciencias porque me interesa mucho la biología y la física, quizás opte por Medicina o Enfermería». De momento ya está pensando en su maleta. «Me han dicho que tendré que llevarme muchos vaqueros y ropa de abrigo». Seguro que irá a Zara para ampliar su armario.