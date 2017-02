BIENESTAR CUNÍCOLA

España produjo 62.700 toneladas de carne de conejo en el 2015, lo que la posiciona como segundo productor europeo por detrás de Francia. A pesar de ello, el número de explotaciones se ha reducido en nuestro país en un 40% en los últimos 10 años. En La Rioja se localizan 20 explotaciones, de las 3.314 de toda España.

La preocupación por el bienestar de los animales de granja es un tema recurrente en el Parlamento Europeo. Ahora el maltrecho sector del conejo está en su diana, aunque por el momento han errado el tiro. El Comité de Agricultura decidió en su última sesión no sacar adelante una enmienda para que se legislara sobre normas mínimas de bienestar en explotaciones de conejo que, entre otros objetivos, iba orientada a sustituir las jaulas en batería por cría en suelo. No fue aprobada por un solo voto. Este enfoque habría supuesto un enorme contratiempo para un sector que, en el momento actual, lucha por mantener la viabilidad, con un consumo que no crece y unos márgenes muy ajustados para muchos productores.

Se aprobó una resolución no legislativa que insta a los productores a cambiar jaulas por alternativas más saludables y, dicen ellos, asequibles. Con este contexto, lo normal es que más tarde o más temprano salga adelante una resolución que lo imponga. Por el momento tienen un respiro que deberían aprovechar para documentar técnica y económicamente el impacto que una decisión de estas características supondría para los productores y sobre los consumidores; sin olvidarse de valorar el efecto real sobre el bienestar de los propios animales.

Al menos han puesto sobre la mesa que estas modificaciones no deben ir en contra de la economía de los productores ni repercutir en la asequibilidad de esta carne para los consumidores. Para ello los eurodiputados han sido sensibles y piden que se den ayudas financieras a los productores que opten por estos cambios. Muy buenas palabras, pero de difícil aplicación. Si bien es cierto que las posibles ayudas públicas podrían amortiguar el coste de las inversiones, no lo es menos que el incremento de los costes de explotación sería asumido íntegramente por el propio productor, sin que eso repercutiera en el consumo.