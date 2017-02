Reconocen la pensión de viudedad a una víctima de maltrato que se separó de su marido en 1985

Elvira. Supongamos que ese es su nombre. El Juzgado de lo Social 2 de Logroño acaba de reconocer que Elvira debe recibir una pensión de viudedad tras la muerte de su exmarido. El fallo llega después de un arduo conflicto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que en dos ocasiones rechazó su petición al entender que no cumplía con los requisitos que marca la ley.

Pero Elvira sí tiene derecho a esa pensión. Elvira fue víctima de violencia de género hace 44 años. Nunca hubo una sentencia condenatoria. Jamás logró una orden de protección. Elvira sufrió el maltrato en los años 70 y hasta que el 6 de noviembre de 1985 una sentencia judicial ponía fin a su matrimonio. Elvira, víctima de la violencia contra la mujer en la década de los 70 queda, 44 años después, amparada por la Ley Integral de Protección.

A priori, como reconoce Eva Loza, la abogada logroñesa que ha llevado el caso, Elvira no tenía derecho a esa pensión de viudedad al no reunir los requisitos que exige la ley. «Le expliqué que la única excepción que había estaba prevista para las mujeres víctimas de violencia de género... y ella me contestó que eso fue hace mucho tiempo».

LA FRASE Eva Loza Abogada «Después de tantos años se demuestra que fue víctima de maltrato»

La historia de Elvira arranca en 1969, cuando se casó con su exmarido -fallecido en noviembre del 2015-. Tras la boda, la primera visita a la comisaría fue en 1973. Tras una agresión acudió al Hospital Provincial porque le dolía la cabeza. Los médicos le dijeron que para hacerle 'placas' necesitaban la orden del médico forense. Hubo, al menos, dos visitas más en las que relató «violencias físicas en elevado número de veces», intentos de separación y reconciliaciones «ante sus promesas de corregir su conducta conyugal. La armonía duró poco y enseguida volvieron las conductas violentas del hombre», apunta el fallo que rubrica la magistrada Patricia Teresa Rodríguez.

Loza explica que tras confiarle su calidad de víctima de violencia de género, Elvira acudió a la comisaría y en sus archivos aparecieron tres denuncias. Las presentaron ante el INSS, pero volvieron a desestimar su reclamación «porque no había sentencia firme por haber sido víctima u orden de alejamiento». «Olvidaron la coletilla del artículo 174.2 de la Ley General de Seguridad Social que reconoce cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho», explica Loza. El pasado 11 de diciembre se celebró la vista oral de un caso en el que, lo más complicado, ha sido probar ante el Juzgado esa condición de víctima.

La sentencia explica que las denuncias «se remontan a los años 70, en un contexto histórico totalmente diferente al actual y en el que las libertades de la mujer estaban muy coartadas por el poder que los maridos ejercían sobre las mismas, una época en la que resultaban tolerados en general los maltratos del esposo hacia la mujer, resultando altamente extraño que una mujer se presentara en comisaría a denunciar a su marido».

Así, la magistrada concluye que las denuncias «vienen a verificar una situación de violencia continuada» que se refuerzan con la declaración testifical del hijo, entonces de corta edad. Por todo, dice el fallo, queda «probado que la demandante fue víctima de violencia de género, lo cual le hace acreedora del derecho de la pensión de viudedad (unos 60 euros)» 44 años después de la primera denuncia.

«Mi cliente está muy satisfecha y yo, como letrada, también. Es un tema con el que estoy especialmente sensibilizada y tras tantos años se ha demostrado que fue una víctima del maltrato», completa Loza.