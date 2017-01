«La inversión en innovación, tecnología y ciencia es la clave del éxito de un país»

Neurólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Ignacio Hernández Medrano es además una de las referencias casi obligadas del Big Data en España. Dos disciplinas que, combinadas, son capaces de predecir, prevenir y personalizar tratamientos médicos. Sobre esta y otras cuestiones hablará hoy en la conferencia magistral que impartirá en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), en el marco de la jornada organizada por la Consejería de Salud en colaboración con la Fundación Riojana para la Innovación.

Interviene hoy en una jornada centrada en dar a conocer cómo gracias al Big Data los profesionales sanitarios pueden prestar un mejor servicio a los pacientes, ¿cómo se logra?

El Big Data es la tecnología que permite ver de un sólo golpe de vista y de manera intuitiva y sencilla para la persona muchos datos y sobre todo ponerlos en relación entre sí. Lo interesante es que es capaz de ver relaciones causa efecto ahí donde la mente no puede. Esto ayuda mucho a la práctica médica, tanto para describir lo que se está haciendo hoy y, de manera predictiva, poder anticipar con unos ciertos límites temporales qué va a pasar con un paciente de determinadas características e incluso sirve también para la investigación.

Entonces, ¿se puede anticipar un diagnóstico?

Sí, se puede prever todo, diagnóstico, evolución. Cuando uno tiene un histórico muy grande de datos de algo en el pasado, con ciertos límites, es capaz de ver qué va a ocurrir en el futuro inmediato. Si yo tengo muchas curvas sobre la temperatura que ha hecho en un sitio en muchos años, más o menos puedo estimar qué temperatura va a hacer el próximo año en ese mismo sitio. Lo mismo se puede hacer con las enfermedades de un paciente. Cuando uno acumula muchos casos y mira muchos históricos del pasado puede anticipar que determinados pacientes en determinadas circunstancias pueden tener una determinada infección, por ejemplo. Esa medicina predictiva es muy interesante porque es mucho más eficiente y más cómoda para el paciente.

¿Tiene algo que ver con su proyecto Savana con el que ganó el concurso Call of Innovation que le permitió estudiar en la universidad de Silicon Valley?

Sí, es exactamente lo que nosotros hacemos. Evaluamos tantos casos clínicos del pasado que con unas horas o días de antelación podemos anticipar qué va a ocurrir y, además, podemos hacer un análisis descriptivo. Es decir, podemos saber qué prácticas médicas están siendo incorrectas o cuales serían las mejores opciones de tratamiento.

Con el Big Data también se puede mejorar la investigación, ¿en qué sentido?

A día de hoy, cuando uno quiere estudiar una determinada enfermedad la manera de hacerlo es cogiendo a varios médicos y con el tiempo y el esfuerzo que eso supone se van leyendo las historias de los pacientes y se van anotando determinadas características. Nosotros hemos automatizado el proceso y se pueden leer millones de historias clínicas y extraer ese conocimiento y eso agiliza muchísimo las tareas de investigación.

¿Se ha visto dañada la investigación médica con los años de crisis?

Sí, ha diminuido el presupuesto y, por tanto, hay menos proyectos y los investigadores se van. España es un buen país en investigación, estuvo ocupando el noveno puesto del mundo a todos los niveles, no sólo investigación médica, sino en general. Luego pasó al décimo puesto y de momento estamos ahí, pero lo que tendremos que ver en los siguientes años es si bajaremos más puestos cuando se empiecen a ver los efectos de los recortes que se han hecho porque eso no es inmediato. España no ha sido visionaria, no ha entendido que en la sociedad moderna los países por lo que triunfan y se imponen a los demás es por inversión en innovación, desarrollo, tecnología y ciencia, es la clave a medio plazo del éxito de un país. Eso aquí no se ha visto y nos va a pasar factura.

¿Debería tomar nota la ministra de Sanidad Dolores Monserrat?

Más que del Ministerio es un tema de estrategia de Gobierno, de entender que lo que determina el éxito de un país es cuánto invierte en ciencia, en desarrollo, innovación y tecnología, no es la inversión en turismo, propiedades inmobiliarias, en otros sectores, que también son importantes, pero no es lo que determina los países punteros. Hay que creérselo, no es evidente porque los resultados no son inmediatos y o estás muy convencido de ello o te rindes y cortas presupuesto, caes en esa trampa y te vas a la cola.