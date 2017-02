Los grupos deberán informar a la Mesa del Parlamento en qué gastan las subvenciones

El Parlamento de La Rioja acaba de dar un paso sustancial en el objetivo de transparencia total invocado al principio de la legislatura. De acuerdo a la resolución acordada por unanimidad el pasado día 20, los cuatro grupos están obligados a llevar una contabilidad específica de las subvenciones recibidas anualmente a cargo de la Cámara. Antes del 2 de mayo de cada ejercicio, tendrán que aportar a la Mesa la relación del destino del dinero recibido por la institución el año anterior, así como certificar que se encuentran al corriente de pago de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. El acuerdo va incluso más allá, y avisa de que, de eludir estos requisitos, el máximo órgano del Parlamento podrá exigir el reintegro de las cantidades no contabilizadas e incluso suspender el pago de las subvenciones si se incumple este punto. Además, una vez recabadas todas las cuentas se publicarán en la web de la Cámara, de forma que cualquiera pueda conocer a golpe de 'click' en qué gastan los partidos el dinero transferido desde la institución.

La medida aporta una novedad al sistema que hasta ahora operaba sobre la supervisión de las subvenciones a los grupos que en esta legislatura se reparten al año casi 1,6 millones de euros según el acuerdo suscrito en julio del 2015 y que se articulan en función de diferentes conceptos. Aunque todos llevan la contabilidad de esos ingresos y de su destino y el Reglamento ya contemplaba la opción de comunicarla a la institución, en las últimas décadas no era una práctica habitual. La fiscalización se realizaba -y se seguirá realizando, ya que el nuevo acuerdo sólo tiene carácter informativo- a través del Tribunal de Cuentas, que es a donde las formaciones remiten la cuentas consolidadas tanto del partido como de los respectivos grupos parlamentarios y municipales.

Los inquilinos del hemiciclo han acogido con una satisfacción compartida la decisión, aunque no todos ellos la interpretan desde el mismo ángulo. Para Podemos, que en septiembre registró ya el detalle de sus cuentas anuales anticipándose así a la medida que ahora adquiere carácter de obligatoriedad, se trata de un procedimiento «básico» como todo lo referente al dinero público. «La subvención de la Cámara ha sido tradicionalmente una de las fuentes de financiación de los partidos tradicionales, y por eso PP y PSOE no han creído necesario durante 20 años explicar en qué gastan el dinero del hemiciclo», opina Ana Carmen Sainz, para quien emplear las cantidades que se perciben para desarrollar labores legislativas y de control a otros destinos «es legal, pero no ético, y muchas veces en esa trasferencia se pierde de la pista de parte de la financiación».

En una línea similar, Diego Ubis afea la renuencia que a su juicio ha demostrado el bipartidismo a exponer públicamente cuál es el flujo del dinero que manejan. «Hasta ahora, la frontera entre dónde acaba el dinero de los grupos parlamentarios y empieza el de los partidos es muy difusa», prologa el portavoz de C's para arrogar a su formación el interés por aportar luz al respecto y «hacer que el Parlamento de La Rioja funcione como es debido».

Desde el PP, Concepción Arruga entiende que la decisión «es un elemento más en el objetivo de trasparencia», aunque duda de que aporte una novedad relevante respecto al esquema existente. «Nuestras cuentas siempre han sido nítidas y han estado perfectamente fiscalizadas», indica la portavoz popular al tiempo que cree «razonable» que se exija reintegrar las cantidades no contabilizadas. Francisco Ocón (PSOE) también cree «positiva cualquier medida que contribuya a una mayor trasparencia». Además de recordar que su grupo ya lleva una contabilidad propia, rebate las dudas al respecto de los partidos minoritarios «porque el presupuesto consolidado de los partidos está contemplado en la Ley de Financiación».