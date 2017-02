Telefónica pagará 168.000 euros a Ezcaray por construir una estación en suelo protegido

Telefónica Móviles España deberá pagar al Ayuntamiento de Ezcaray una multa de 168.153,73 euros. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que ha puesto fin a un largo conflicto entre el consistorio y la operadora de telefonía que se remonta al año 2012, cuando la segunda construyó, sin licencia de obras, una estación base de telefonía móvil en Valdezcaray, a escasos metros del edificio principal de la estación de esquí. La sentencia, ya firme, a la que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, rebaja en 22.800 euros la sanción que en su día dictó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ezcaray y que, en primera instancia, avaló el Juzgado de lo Contencioso de Logroño.

Los hechos, como recuerda el primero de los fallos judiciales, se remontan al 15 de octubre del 2012, cuando Telefónica Móviles solicitó una licencia de obras y actividad para construir una estación de telefonía en Valdezcaray. Recibida la petición, el arquitecto municipal giró visita al lugar en que se pretendía instalar esa infraestructura y comprobó, el 13 de noviembre del 2012, que ya estaba construida pese a que apenas había comenzado la tramitación de licencia solicitada.

Así, el Ayuntamiento ezcarayense inició un procedimiento sancionador al tiempo que completó la tramitación de la licencia de obras, que fue denegada en marzo del 2013. Según el fallo judicial, «el suelo donde se halla emplazada la estación está clasificado de suelo no urbanizable de carácter especial», algo que Telefónica no discute, recuerda la sentencia que redacta la magistrada Rosa Esperanza Sánchez. Ese primer fallo abunda en las infracciones de Telefónica: «No solo se constata que se ha construido una estación [...] cerca de la cumbre de la montaña San Lorenzo sin haber obtenido previa licencia urbanística, sino que, además, se evidencia que la concesión de una hipotética licencia para restablecer la legalidad urbanística -Telefónica Móviles trató de excusarse alegando que había intentado la legalización- no es posible por tratarse de un uso prohibido». De igual manera, la magistrada recuerda a la operadora que «a 400 metros del lugar donde se ha ubicado [...] es autorizable el uso de esta clase de antenas, pues no es área de protección de cumbres del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural».

Tras ese primer fallo que desestimó íntegramente todas la pretensiones de Telefónica Móviles y dio el visto bueno a la sanción de 190.957,76 euros, la operadora interpuso recurso de apelación ante el TSJR en el que, asumidas las infracciones cometidas, defendía la «desproporción» de la sanción y solicitaba que se impusiera en su cuantía mínima, 30.000 euros, al entender que concurrían circunstancias atenuantes -intento de legalizar la estación, ausencia de petición del Ayuntamiento de retirarla, buena voluntad...-. En su fallo, la Sala de lo Contencioso considera que no se dan tales atenuantes.

Lo que sí hace el TSJR es corregir el importe final de la sanción, que se basa en el beneficio logrado por la operadora «mediante el funcionamiento de una instalación ilegal». Da por buena la estimación del Consistorio (sobre todo por la falta de información concreta desde Telefónica, datos que «sin duda debe elaborar y presentar»), si bien deduce los costes de amortización de equipos, el alquiler de la parcela y los gastos de energía y mantenimiento y conservación. Así, el fallo del TSJR sólo anula el importe de la sanción inicial y lo rebaja hasta 168.153,73 euros.