En el nuevo 'pisito' de Murrieta

«Estamos como en un pisito nuevo». Ese 'pisito' nuevo tiene nombre y apellidos y un tamaño nada desdeñable: 30.000 metros cuadrados. Vamos, un palacio, en este caso de Justicia, con todas las de la ley. La megamudanza de la Justicia riojana agoniza. El día 6 de febrero los históricos juzgados de Bretón de los Herreros comenzarán a dormir el sueño de los justos... hasta que Madrid los despierte.

Ese 6 de febrero ya estarán en la calle Murrieta todos -funcionarios de justicia, jueces y magistrados, fiscales, empleados de seguridad...- después de casi dos meses de mudanza tras la que, como en cualquier estreno inmobiliario, siempre hay algo que retocar. A grandes rasgos todo ha ido según lo esperado. Los trabajadores están satisfechos con su nuevo 'hogar' y elogian el esfuerzo hecho por la Dirección General de Justicia que coordina Cristina Maiso, aunque también tienen algún pero.

Si empezamos por ahí, por los 'debe' de los trabajadores que día a día recorren los casi eternos pasillos del Palacio de Justicia, el primero es el más evidente. No hace falta, casi, recorrer un puñado de metros. Cualquiera que visite el Palacio de Justicia, una vez superado el control de seguridad -ahora los trabajadores tienen que fichar, obligación que a ninguno le parece mal- tendrá la misma duda: ¿Y ahora, por dónde voy?

«Ahora están empezando a colgar algún cartel, pero no hay casi ninguno», apunta Adolfo Sagredo, trabajador del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. «Es un error bastante importante de la Dirección General. Sobre todo de cara al ciudadano y también de los trabajadores. La gente está perdida. Llega a su destino y no hay ni un cartel colgante indicando dónde está», completa Begoña Ducrós (Juzgado de lo Social 1). «Hay que venir con GPS y brújula», completa Jesús, trabajador de uno de los juzgados de lo Contencioso.

También a una falta de previsión -o de desatención, según a quién se pregunte- achacan los trabajadores otros fallos. Por ejemplo, Malu Pablo cree que «se tendría que haber hecho más caso a los trabajadores en la distribución de espacios». Y en esa línea, desde el Juzgado de Violencia, tanto Rosa Ducrós como Adolfo Sagredo recuerdan que pidieron «por activa y por pasiva» ciertas mejoras para la celebración de juicios: «Ahora se está empezando a instalar el sistema de grabación», lamentan.

Las dimensiones del Palacio de Justicia, a priori, hacen pensar en holgados espacios de trabajo. Sí, pero no. Si por ejemplo se pregunta en la Sala de lo Social del TSJ, Malu Pablo explica que están «muy bien», pero que no es la norma general. Remite a la segunda planta del edificio 3: «Quizá la distribución no sea muy eficaz». En esa planta comparten espacio los tres juzgados de lo Social y los dos de lo Contencioso. «Estamos cinco órganos y el espacio físico es el justo», apunta Jesús, que cree que no hay mal que por bien no venga: «Ahora hablamos todos mucho más bajo».

Alberto Herrero (CSIF), Lali Arnella (CCOO) y Begoña Ducrós (UGT) reconocen que «a medida que surgen problemas se ponen soluciones» y que junto a eso, la buena voluntad de los trabajadores permite que todo funcione correctamente.

La nómina de 'fallos' también incluye otros 'debe' menores: problemas con la puerta giratoria, ausencia de máquina de café y agua, climatización pendiente de regular, baños insuficientes y sin papeleras en los femeninos, bancos de espera incómodos y sin respaldo...

Pero no todo es negativo. Ni mucho menos. La mudanza, coinciden, ha sido modélica: «No hemos parado de trabajar». El edificio se lleva infinidad de elogios. Begoña Ducrós habla del «pisito nuevo» y lo califica de cómodo, luminoso, con buena temperatura... Casi casi parafraseando el argumento tipo de cualquier comercial inmobiliario. Pablo Ruiz, responsable del Registro Civil, fue de los primeros en llegar y todo son parabienes: «Hay intimidad para aislar a la gente y todo está funcionando bien». Además recalca que «los informáticos están aquí al cien por cien, ayudándonos». Ese elogio, también es compartido por todos los trabajadores. «Están muy pendientes», añade Malu Pablo. Y también en Violencia sobre la Mujer elogian tanto su ubicación como «la intimidad y privacidad de las víctimas».

«Son problemas normales», minimizan todos. «Ya habrá tiempo de protestar», bromea alguno.