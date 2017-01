Los centros riojanos celebran el Día de la Paz

Es un acto que se ha convertido ya en una tradición escolar, celebrar el Día de la Paz. Este lunes ha sido el día y miles de alumnos de colegios católicos, públicos, concertados de Logroño, de los municipios riojanos... lo han festejado. Para ello ha habido canciones, suelta de globos, de palomas, manifestos, canciones...

Esta fecha se celebra desde 1964, coincide con la muerte de Gandhi y con ella se busca sensibilizar a los escolares sobre la importancia del respeto y la no violencia, recuerda la agencia EFE.

En Logroño, por ejemplo, el colegio Compañía de María (La Enseñanza), ha organizado un acto en el que han participado un millar de alumnos en una dinámica sobre la paz, con las tradicionales palomas (representadas en cada alumno), la generación de una maceta para "sembrar paz", la lectura de un manifiesto y una canción final.

El centro Rey Pastor, tras un trabajo previo por cursos y bajo el lema "Empazpelados", los alumnos han cubierto un muro lleno de signos; y En Paula Montal (Escolapias) se han decorado campanas, con un deseo de paz sobre ellas, que posteriormente se han compartido en el patio.

En el CEIP Madre de Dios, más de 300 alumnos han presenciado en el patio la suelta de globos con pancartas que contenían mensajes de paz, así como la de palomas, que han hecho reír a los alumnos de Infantil. Además, en directo y juntos, han cantando la canción All you need is love.

Carreras, marchas, lecturas de manifiestos, canciones, dinámicas de resolución de conflictos, dibujos en forma de paloma, han sio algunas de las actividades. Todos los colegios de Calahorra tenían actividades programadas para pedir en voz muy alta tolerancia, solidaridad, concordia, respeto por los Derechos Humanos y Paz, informa María Félez.

En el colegio La Milagrosa (Hijas de la Caridad) el valor de la "justicia" ha sido sobre el que ha girado la jornada con el lema "No hay Paz sin Justicia".

Aprovechando el trabajo de reflexión de los días previos, se han representado en el patio varias cadenas: una con soluciones justas y otra con injusticias, estas últimas se han roto simbólicamente.

En el colegio San Agustín (Agustinos) se han divido las acciones por cursos con dinámicas en clase sobre resolución de conflictos y en los grupos de más pequeños interpretando Hallelujah de Cohen, en la capilla.

Por su parte, el colegio Teresianas de Calahorra salió a la calle para celebrar el Día de La Paz. Todos los alumnos del centro protagonizaron una marcha hasta el kiosco del paseo del Mercadal, donde leyeron un manifiesto y soltaron globos. El resto de centros también realizaron actividades en torno a este día, apunta Isabel Álvarez.

En Alfaro, en el colegio Amor Misericordioso (COAMI), a primera hora de la mañana se ha puesto en escena un acto en el patio que ha titulado "El tren de la paz" y en el también han participado las familias.

En el centro La Salle-El Pilar son varios los gestos que se han celebrado hoy, como el "Libro de la paz" o un mural en el porche con el lema "Mira más allá y juntos soñemos por la Paz", entre otros.

En Haro, en el colegio de Nuestra Señora de la Vega se ha utilizado el deporte para transmitir el mensaje de Paz y han cantado todos juntos la canción de 'Dame vida' de Huecco.

En el San Felices, Infantil y Primaria han salido al patio para entonar juntos 'Corazón de cremallera' mientras que en el Sagrado Corazón, los niños han hecho un mural con corazones y han leído un manifiesto, informa Diego Marín A.

Unos 600 alumnos de todos los centros de enseñanza de Santo Domingo de la Calzada, junto a numerosos vecinos, han participado en un acto conjunto organizado por la asociación Me Gusta Santo Domingo, en la plaza de España, con intervenciones del alcalde, Agustín García Metola, y del bombero y miembro de la ONG Rowing Together, Javier Murillo; actuaciones de los escolares de los colegios Beato Jerónimo Hermosilla y Sagrados Corazones; música y suelta de palomas, informa Javier Albo.

El colegio Sagrados Corazones ha estado trabajando sobre esta jornada en los días anteriores y este lunes se ha realizado una puesta en común.

En el Colegio San Fernando de Nájera los niños se han reunido en el patio para cantar el tema 'Paz, paz, paz' de Juanes y luego han dejado en la verja candados de papel con consignas a favor de la paz. Antes, los más mayores han recibido una charla de miembros de Cruz Roja sobre los refugiados de Siria, describe Félix Domínguez.

En San Asensio, el colegio La Salle-La Estrella ha llevado a cabo acciones tanto de testimonios, como manifiesto colectivo con suelta de globos.