Una de cada cinco viviendas construidas en La Rioja durante la crisis sigue sin venderse

El stock acumulado en el sector inmobiliario riojano sigue sin solución. Así al menos lo cree la tasadora Tinsa, que cifra en 4.536 unidades el volumen de viviendas acumuladas en la región desde el 2008 que continúan sin encontrar salida. Este sobrante supone cerca de una quinta parte (23,2% en concreto) de los inmuebles residenciales construidos durante los últimos nueve años en la comunidad.

El informe de Tinsa constata otra realidad y es que la reducción del stock se está realizando a diferentes velocidades en el conjunto del país. Así, La Rioja se encuentra entre las comunidades en las que la absorción de la sobreoferta se está desarrollando a un ritmo más pausado, por debajo del recorte de 3,6 puntos porcentuales anotado en la media nacional, cuyo ratio de existencias pendientes de venta ha bajado del 24,9% al 21,3%. Es un comportamiento similar al registrado en autonomías vecinas como Aragón, Navarra, buena parte del País Vasco y Castilla y León. En este sentido, Tinsa apunta que «los lugares con bajos niveles de desocupación que se acercan al stock técnico tienen más complicado recortar la tasa».

Por el contrario, y como se puede comprobar en la tabla que ilustra esta información, las provincias de la franja cantábrica y las colindantes con la Comunidad de Madrid destacan, junto con Las Palmas, Burgos y Albacete, como las zonas donde la absorción de la bolsa ha sido más intensa en términos relativos: por encima de los cinco puntos porcentuales. Sin embargo, entre las provincias donde más está costando reducir el parque se encuentran algunas de la que acumulan mayores tasas de sobreoferta del país. Son, por ejemplo, los casos de Cuenca, (cuyo nivel de stock ha pasado del 37,1% al 36,2%) y de Almería (donde la tasa de vivienda nueva vacía es del 37,6% frente al 38,9% de mediados del 2015).

Para concluir sus resultados, la tasadora Tinsa elabora su informe cruzando las bases de datos del Ministerio de Fomento y del INE, y recabando la opinión de dos centenares de técnicos. Sin embargo, la patronal riojana de constructores y promotores (CPAR) discrepa de sus resoluciones por cuanto «nuestros análisis siempre están basados más en las circunstancias reales que vive el mercado», precisa el presidente de la junta directiva de Promoción de la CPAR, Miguel Ángel Garrido. El representante patronal afirma que las cifras que arroja el documento de la tasadoras «no se corresponden con los datos que nosotros manejamos». Y argumenta su razón: «La tasadora cruza datos de viviendas terminadas, iniciadas, proyectos y visados, y eso explica que salga un volumen de stock tan grande». «Las 80 viviendas que hizo Levalta en la zona del ferrocarril en Logroño y están paradas también están incluidas en el estudio y aparentemente figuran en el stock, pero no es real», aporta como ejemplo.

Garrido asegura que el volumen de viviendas nuevas que aún no han tenido salida es «sensiblemente inferior» al estimado por el informe de Tinsa. «Evidentemente se está vendiendo sobre plano, y sí, se está vendiendo bien en Cascajos, La Guindalera o La Cava en Logroño y hay algunas zonas residuales en edificios terminados en El Campillo o en Valdegastea, pero no alcanzan las cifras del informe ni con mucho», añade. Así, sostiene: «Que me diga cualquier ciudadano de Logroño que va a comprar una vivienda nueva de stock dónde va a mirarla». Saliendo fuera de la capital, el stock se concentraría en municipios como Sojuela o Cirueña, «donde se han hecho desarrollos muy grandes que va a costar mucho tiempo absorber».

Construcción a medio plazao

Al margen de las existencias todavía sin vender, el estudio de Tinsa también realiza una proyección de las viviendas que en la región se podrían construir a medio plazo. Según la empresa tasadora, La Rioja dispone de suelo para levantar 16.727 casas, lo que permitiría abastecer el mercado sin problemas cuatro años. En el conjunto del país, el pronóstico es que se construirán 1,6 millones de viviendas en un plazo de 8,6 años.

También en este punto del estudio discrepa el portavoz de los promotores riojanos asociados a la CPAR. «Lo de los suelos finalistas nos hace una cierta gracia al sector riojano», advierte. «La revisión de la mayoría de los planes generales de La Rioja está paralizada», recuerda. Y, más en detalle, se fija en el caso de Logroño: «La revisión lleva catorce años parada y, posiblemente, en esta legislatura, tampoco la veremos». Una situación que Garrido también extiende a municipios como Calahorra y Ezcaray. En su opinión, «si no tenemos los planes generales adaptados tampoco habrá tantas posibilidades de contar con suelo finalista». Por todo ello, Garrido sostiene que «hay menos terreno del que se dice» y las administraciones «deberían estar preparadas para cuando venga de verdad la recuperación».

Con todo, Garrido admite que, a diferencia del periodo 2008-2015, «ahora se están haciendo operaciones de suelo en Logroño y en algún otro municipio riojano, y están saliendo nuevas promociones de vivienda residencial». Solares que, «en muchos casos», pertenecen a entidades financieras y que «van a dar vivienda nueva, aunque nunca se volverá a alcanzar las cifras de años pasados, y con unos precios que han detenido su caída y pueden ir ligeramente al alza».