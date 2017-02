«Lo primero que tenemos que hacer en Internet es desconfiar»

Silvia Barrera es uno de los rostros más conocidos en la lucha contra la ciberdelincuencia. Es la Jefa de la Sección Técnica de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía Nacional. Acaba de condensar buena parte de su experiencia en la investigación virtual en el libro 'Claves de investigación en redes sociales'. Esta mañana toma la palabra en la III Jornada de ciberseguridad y fraude en Internet.

¿Cómo actúa el cibercrimen contra las empresas?

Hay muchas vías. En la charla voy a hablar de cómo los directivos o ciertos trabajadores pueden ser un punto de acceso a la información confidencial y cómo se las ingenian hasta llegar a un trabajador clave. Apuntaré casos vinculados a redes sociales, cómo la gestión de cuentas corporativas puede provocar que nos las roben y qué se debe tener en cuenta a la hora de gestionarlas.

¿Somos conscientes de los riesgos que nos rodean en Internet?

No. Cuando nos hablan de los peligros parece que es un cuento que le estás contando a alguien. No te sientes identificado y nunca piensas que esos peligros te pueden llegar a afectar y que están ahí. Es algo real. No se puede hablar del cibercrimen como algo que le sucede a otros.

¿Qué falla?

Lo primero, que hasta que no lo sufrimos en primera persona, no nos damos cuenta de que eso existe y de que es real. Son delitos que no crean alarma social, que no se percibe el peligro. Los datos que se roban son intangibles y tienen un valor, pero no se percibe como la pérdida material que se registra en otro tipo de delitos. La gente aprende, aunque tarda. Hay nuevas fórmulas de engaño, de estafa. Cada vez son estafas más elaboradas y técnicamente están muy preparados, muy estructurados. Esto es un negocio. Al final, quien hace una transferencia ilegítima o quien te infecta el ordenador no tienen nada que ver con quien mueve el dinero. Está todo muy estructurado y cada vez cuesta más. Cuando la gente recurre a la Policía es porque ya no tiene más remedio. Se intenta tapar por la imagen de la empresa.

¿Hay medios legales y judiciales para luchar contra el cibercrimen?

El problema es que no se agiliza. Una medida para pedir información urgente tarda seis meses y eso no es suficiente. Tampoco hay un juzgado que centralice todo y te encuentras con denuncias de pequeñas estafas en muchos lugares que tienen un tronco común.

¿Y cómo debemos actuar en Internet?

No se deben establecer relaciones profesionales más allá de un primer contacto con alguien a quien no se conoce físicamente. Muchas veces en Linkedin nos hablan de una gran empresa y enseguida se acepta que te envíen información y envías información personal sin saber quién está detrás. La gente se fía demasiado y lo primero que hay que hacer es desconfiar de toda esa información.