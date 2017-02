«La familia debe dar credibilidad a su temor de que algo no va bien»

«Efectivamente empieza a ser un problema grave y cada vez hay más demandas de atención, pero no es fácil de detectar, sobre todo por la persona que tiene el problema, por lo que la primera demanda de ayuda suele llegar desde su entorno. No es fácil darse cuenta de las señales y a las familias les decimos que tienen que confluir una suma de elementos; uno puede ser un indicador, pero cuando se juntan ya varios y empiezan a verse afectadas otras áreas de la vida, entre otras la comunicación familiar es cuando tiene que saltar las alarmas: si le empieza a afectar a su rendimiento, si no puede controlarse, si se irrita , si se deprime, si renuncia a otras actividades placenteras que antes eran habituales... Es muy importante que la familia le dé credibilidad a sus sensaciones de que algo no va bien, es clave consultar porque si no se va a agravando. Es un problema grave, pero, tiene solución».