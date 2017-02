El rap como método de aprendizaje

El primer grafitero se hacía llamar Taki 183. El rap nació de la cultura del hip hop y, en principio, sonaba a funk y contenía letras duras. Los MCs apenas cantaban, sólo presentaban a los DJs, pero poco a poco empezaron a cobrar protagonismo. Uno de las primeras estrellas del rap fue Kool Moe Dee. Videoclips como 'No sleep till Brooklyn' de The Beastie Boys muestran el cambio que vivió la música con el rap que, de pronto, no utilizaba instrumentos analógicos sino que creaba música digitalmente. Ahora se ha puesto de moda en Logroño la improvisación, el 'freestyle', pero no es algo nuevo. La primera 'batalla de gallos' que se grabó es de 1982.

El salón de actos de las Escuelas Pías acogió ayer una 'masterclass' de 'freestyle' a cargo de un grupo de jovencísimos raperos logroñeses. Aimán Khaldi, alumno de 16 años del IES Cosme García, ejerció de maestro de ceremonias y Víctor Iglesias ('Travis', 22) controló el sonido para Juan Sáenz de Cabezón ('Solo', 17), Hugo Labanda ('Labanda', 17), Jorge Fernández de la Pradilla ('LMC', 13) y Santi Gómez ('G-Track', 21). «Cuando eres chavalillo te mola porque ves a dos tíos insultándose y diciendo chorradas, pero luego vas entrando en el mundillo y descubres la capacidad mental, la rima, el juego... que es lo que nos gusta. Con imágenes o palabras que nos dice la gente le damos vueltas y hacemos una frase», explica Solo. «Es anti estrés total. Y te hace una persona más culta», afirma Solo, quien reconoce que la esencia del rap está en la calle pero «que los chavales tengan oportunidad de aprender y ver lo que hacemos en el rap dentro de su centro educativo mola un montón».

Esperanza Madorrán es maestra en Escolapios y quien decidió implantar el rap en las clases de la ESO, con escolares de 12 a 16 años, y de FPB (17-18). «El sistema educativo no acaba de sacar lo mejor de mis alumnos. Necesitan una motivación extra para demostrar de verdad lo capaces que son», opina Esperanza, confiando en que el rap puede ser una buena herramienta para cualquier enseñanza de la vida, incluidas las ciencias. «Lo pusimos en marcha hace tres semanas y los alumnos han respondido fenomenal», asegura la maestra.

El rap ha estado presente en las asignaturas de Inglés, Lengua... y también en ¡Matemáticas y Física y Química!

«Han escuchado raps matemáticos y se han planteado las Matemáticas desde la musicalidad. Tienen mucho que ver. Pitágoras fue de los primeros que se metió con la escala musical, al final son tiempos, ritmos, espacios con una numeración...», revela Esperanza. La respuesta, claro, ha sido fantástica porque, juzga la maestra, «el rap es una herramienta genial para que le den al coco».