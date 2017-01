ANPE-Rioja rechaza la orden de bilingüismo

ANPE-Rioja informó ayer de que no firmará la propuesta sobre la orden de bilingüismo hecha por la Consejería de Educación «puesto que no es lo que necesita la educación riojana». Según dijo, «no garantiza una financiación económica, genera segregación entre los alumnos, no respalda a los centros públicos y no realiza una verdadera apuesta por la formación del profesorado».