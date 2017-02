Viajar como forma de vida

Eduardo Cuadrado Ibarra, logroñés de 30 años, hizo sus pinitos como cantautor en La Rioja hasta que el año pasado se marchó a trabajar a Francia, a Casteljaloux y Burdeos. Ahora vive en Ecuador, en Baños de Aguasanta, porque «antes de llegar a Quito, donde me esperan dos conciertos de café-teatro, decidí pasar por la selva para conocer este increíble paraíso».

El motivo de su marcha, más que artístico, es que, «ante la falta de estabilidad, la abundancia de trabajo temporal que no me aporta nada más que dinero y la falta de tiempo para mi creatividad, decidí viajar a Ecuador con el fin de difundir mi arte y conocer el país», explica 'Eduardo Kuadrado', pues así se hace llamar como cantautor. «En realidad, estoy haciendo una 'gira'. Sólo tengo planeado lo de Quito pero aquí la música de trova tiene más aceptación que en España. Allá donde voy consigo espacios donde tocar, y si no, en la calle, soy músico callejero, eso lo llevo muy adentro, lo hago por trasmitir la alegría a las personas errantes», afirma el cantautor riojano. Sus padres (Argimiro y Araceli), a quienes manda «un beso enorme», son de Salamanca y Madrid, respectivamente, aunque su madre se crió en Haro; y algunas de las cosas que más echa de menos de La Rioja son, al margen de los pinchos de la calle San Juan, «estar con mi familia, a mis sobrinos Jara, Nora y Hugo».

Eduardo estudió un grado de informática, pero siempre ha trabajado en la hostelería y ha actuado en eventos como músico, mago y realizando globoflexia. «Soy un todoterreno, básicamente, un superviviente, pero lo que me gusta de verdad es la música, el arte y la expresión», reconoce. Allí se ha encontrado con que «Ecuador es un país pequeño pero muy diverso, con contrastes, pero la gente es increíble». «La comida es básicamente arroz y plátano, he conocido frutas que jamás habría imaginado y tienen cacao», describe Eduardo. Por otra parte, no esconde que en Ecuador «la vida en las grandes ciudades es difícil, y en la montaña y la costa viven con precariedad pero felices». «Hay corrupción y desigualdad, mucho mercadeo, como en todos los lados. La gente de a pie se busca la vida como buenamente puede mientras el rico y poderoso engorda la panza», opina.

De lo que más disfruta en América es de «la selva y de montaña, son increíbles, y también la costa del Pacífico». Desde allí asegura que «cuando uno se va de su tierra se da cuenta de lo bonita que es» y afirma que piensa mucho en regresar, aunque también es verdad que «para mí viajar no es un lujo sino una forma de vida», por lo que advierte de que lo seguirá haciendo para después llevar a La Rioja «los conocimientos aprendidos en el camino».