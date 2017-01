RESPETO A LA DECISIÓN JUDICIAL

Después de participar en un encuentro informativo con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, Pedro Sanz, que en principio no iba a realizar declaraciones sobre la revocación del auto que ordenó investigar su chalé en Villamediana, cuestionó ayer de alguna manera la moción de censura que apartó a su partido (PP) de la Alcaldía de dicho municipio: «Los que tomaron las decisiones tendrán que explicar por qué las tomaron». Sobre lo demás fue tajante: «Voy a ser muy coherente. Sobre ese tema nunca he hablado y no voy a hablar».

El coordinador general del PP en La Rioja, José Luis Pérez Pastor, sí habló: «Con este auto queda claro que la persecución política no da ningún resultado»; y defendió que «de lo que se está hablando es de un Ayuntamiento que durante años trabajó para ordenar adecuadamente su urbanismo y ese ordenamiento ha beneficiado al municipio en su conjunto y a todos los vecinos».

Concepción Arruga, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, coincidió con Pérez Pastor en respetar las decisiones judiciales y defender la actuación del consistorio porque, consideró, «ha ordenado de forma adecuada el urbanismo con un Plan General Municipal en beneficio de todos los vecinos, y esto hay que valorarlo positivamente y respetarlo».

El Ayuntamiento ha recurrido el auto del juez Orga para que sea la Audiencia quien resuelva

Por su parte, el PSOE, aunque respeta igualmente la decisión judicial, quiso destacar algún matiz. El diputado regional socialista Ricardo Velasco opinó que se ha constatado «una disparidad de criterios que hay que aclarar», aludiendo al recurso que su partido ya ha anunciado que presentará. «Pedro Sanz tiene un chalé ilegal en Villamediana que ni se ha legalizado ni se puede legalizar», aseguró Velasco.

Ana Carmen Sainz, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, declaró que «Pedro Sanz continúa escondido detrás de a quienes les ha costado su puesto su chalé, debe pedir perdón, asumir responsabilidades y pagar el IVA». Sin embargo, Sainz no reclamó exactamente la dimisión de Sanz como diputado regional y senador porque «hay indicios pero no sentencia». El Parlamento de La Rioja lo completa Ciudadanos, para el que «lo importante es que se le dé una solución a 20 viviendas de Villamediana que están en sectores dispersos y a las 69 que son ilegales». «Tenemos el auto de una jueza que fue claro y contundente y también contamos con esta nueva resolución judicial que dice lo contrario», expuso C's, señalando que «el Ayuntamiento ha apelado para que sea la Audiencia Provincial quien resuelva». No obstante, C's matizó que «la ruptura del acuerdo de investidura con el PP no se debió en exclusiva a este auto, sólo fue la gota que colmó el vaso».

En esa línea defendió su Alcaldía en Villamediana la socialista Ana Belén Martínez: «Hay casas que siguen siendo ilegales, el PGM no es viable y ahí tenemos un problema. C's rompió el pacto con el PP por regeneración democrática, transparencia, dotaciones públicas y polítiocas sociales. El detonante fue el auto, pero no el fondo». En cuanto a la revocación, la alcaldesa no quiso valorar la decisión judicial pero señaló la «disparidad de criterios» y alertó: «Veremos cómo acaba».

En cambio, el exalcalde villametrense del PP, Rubén Gutiérrez, argumentó que «la moción de censura no estaba justificada sino basada en la mentira». «Tal y como dijimos, los concejales del PP en la anterior legislatura no somos investigados», insistió Gutiérrez, y criticó que el actual equipo de Gobierno de Villamediana vaya a recurrir porque «es usar el Ayuntamiento en contra del Ayuntamiento, es indecoroso e indignante».

Finalmente, el secretario Política Local del PR+, Rubén Gil Trincado, entendió que «la Justicia tiene razón y la fisonomía del Ayuntamiento actual no la va a cambiar, alguien debería ser cabal». En cuanto a Sanz, Trincado confesó que «nos hubiera gustado que diera más explicaciones, cómo lo pagó... porque parece que va a tener suerte».