La vía que lleva a la universidad

El pasado lunes el Boletín Oficial de La Rioja publicaba la resolución por la que la nueva prueba de acceso se llamará EBAU, un examen muy similar a la extinta PAU y al que están obligados a presentarse todos los alumnos que quieran acceder a cualquiera de los campus del país. Todos, menos un reducido colectivo que no tendrá la obligación de hacer el examen para acceder a la universidad. Se trata de aquellos que durante este curso están repitiendo segundo de Bachillerato y quienes aprobaron el curso pasado este nivel educativo pero no accedieron a la universidad.

En la práctica, la resolución persigue garantizar el acceso a este alumnado porque en la EBAU -una prueba de carácter transitorio hasta que se aprueba una nueva ley orgánica que sustituya la Lomce- hay materias, como, por ejemplo, Matemáticas II, que el año pasado no eran obligatorias y sí lo serán la próxima convocatoria de junio y julio.

Lo que no especifica la resolución es el orden de prelación de los estudiantes que tienen derecho a acceder la universidad, una circunstancia que el Ministerio deja en manos de las universidades. Así las cosas, los alumnos repetidores y quienes no aprobaron o no se presentaron a la PAU el año pasado sí podrán acceder a la Universidad de La Rioja, pero no todo será un camino de rosas. No lo podrán hacer en la primera convocatoria de junio, tampoco en la extraordinaria de julio, sino en septiembre y en las titulaciones en las que queden plazas vacantes.

La decisión, según explicó el vicerrector de estudiantes de la UR, Rubén Fernández, no es exclusiva del campus riojano, sino de todas las universidades que integran el G-9. El orden de acceso de estos alumnos será igual que el de los alumnos extranjeros procedentes de países que no tienen convenio con la UE y que no hayan hecho una prueba equivalente. «Si nosotros les ponemos en primer lugar estamos siendo injustos con los otros mil alumnos que están haciendo la Ebau», asegura.

¿Qué ocurre con los alumnos que se presenten a la prueba y la suspenden? En cualquier caso tendrán garantizado el acceso a la Universidad de La Rioja, aunque no será en la primera convocatoria.