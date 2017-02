Una final mezclada... o agitada

Álvaro Saranova, alumno de 1º de Dirección de Servicios en Restauración en la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja, tendrá el día 6 de marzo una oportunidad para escribir, en letra mayúscula, con negrita y subrayado, unas líneas en el agitado mundo de la coctelería. Ya saben: el que nutre a la hostelería de un ilimitado número de bebidas, tantas como mezclas posibles; que fusionan la imaginación con un mundo cuasi matemático de medidas, y cuyo resultado son sabores y nombres tan sugerentes como Daikiri, Margarita, Dry Martini , Whisky Shower o Cosmopolitan, por citar algunos de los clásicos.

Álvaro es uno de los 16 finalistas en el concurso 'The Excellence Project', organizado por la compañía distribuidora de bebidas espirituosas Maxxium España, en el que participaron treinta Escuelas de Hostelería de toda España. El certamen también establecía otra modalidad, dirigida a bármanes, a la que concurrieron 140 locales hosteleros de todo el país. En la final, que se celebrará en Madrid, participarán 16 parejas mixtas, unidas por la organización y formadas por un estudiante y un profesional. Se conocerán el día del concurso, con el tiempo justo para elaborar los cócteles que el jurado les indique.

Es la primera vez que el joven estudiante participa en un concurso de estas características, cuyos primeros pasos explica: «Tras inscribirnos en la página web nos indicaron dos bebidas con las que teníamos que desarrollar dos cócteles. Nos tocó un bourbon, un 'Maker's Mark', con el que hicimos un cóctel digestivo, para después de comer, y un güisqui, Macallan, con el que desarrollamos un cóctel aperitivo», explica. Todo el proceso quedó recogido en vídeo para que el jurado evaluara.

Sobre su papel en la final cree Álvaro que «podríamos llegar a hacer alguna cosita, aunque conocer todo el mundo de la coctelería, en cuanto a la competición, y llegar a la final ya es un triunfo; si además podemos quedar en buen lugar, mucho mejor», asegura. A partir de ahora tendrá que prepararse. «Tendré que informarme muy bien de las bebidas con las que trabaja esta empresa», dice.

Un reto difícil y optimismo

David Sotés, su profesor, ve posibilidades, aunque ambos son conscientes de que el reto es muy difícil. «Le veo un alumno con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y con posibilidades de hacer un buen papel. Me ha resultado fácil, porque aparte de informarle no he tenido que hacer prácticamente nada: Él solo se ha preparado muy bien», detalla.

Si gana obtendrá una beca de 'Coctelería y Mixología' en el Campus internacional de formación y transferencia de conocimiento en turismo, hotelería y gastronomía (CETT) de Barcelona, más un mes de prácticas en el local ganador de su Comunidad.

Tiempo de agitar o de mezclar, que no es lo mismo, como bien diferenciaba James Bond cada vez que pedía su Vodka Martini.