El PSOE exige la paralización del reparto de viñedo del 2017 por falta de garantías

La portavoz parlamentaria del PSOE riojano, Concha Andreu, insistió ayer en exigir la «paralización del reparto de viñedo del 2017 por falta de garantías». Andreu denunció que el 90% de los adjudicatarios de las nuevas plantaciones del 2016 son «estudiantes en Madrid o Zaragoza, médicos, arquitectos, abogados..., es decir, en lugar de introducir nuevos jóvenes a la viticultura como pretendía la normativa europea, lo que se ha introducido es más fraude».

La portavoz socialista advirtió en este sentido de que «el despropósito que se ha producido en el 2016 no puede volver a repetirse este año», por lo que demandó que «si no hay garantías de que se puede corregir el disparate que hemos presenciado, lo mejor sería paralizar el reparto de nuevas plantaciones en el 2017». En cualquier caso, Andreu lamentó que no se hayan tomado medidas con anterioridad cuando llevamos «más de medio año escuchando y admitiendo que el reparto iba a ser una chapuza, pero en lugar de entrar en una etapa de subsanación lo único que se ha hecho es eludir responsabilidades». «Un decreto -agregó- se puede modificar en dos días si hay voluntad».

La portavoz socialista afirmó que el Consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, «ha perdido toda la credibilidad que tenía, ya que en lugar de aclarar la situación ha optado por confundir y enmarañar cuando es el principal responsable del desorden». «Nagore -añadió- ha pasado de decir que los requisitos exigidos por Europa para el reparto eran inamovibles, e imposibles de adaptarlos de otra forma para La Rioja, a argumentar que toda la responsabilidad del desastre de este primer reparto es del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España».

Concha Andreu Portavoz del PSOE «Si no se podía hacer nada, por qué ahora se excluyen los pastos y se vigilará la dedicación agrícola» «Tenemos sospechas fundadas de que se han burlado requisitos para acceder a las plantaciones»

Las modificaciones

En este sentido, Andreu recordó que el consejero se reunió ayer mismo con las organizaciones agrarias para pedirles aportaciones con las que corregir los defectos del 2016: «Pero, no habíamos quedado que desde La Rioja no se podía hacer nada», se preguntó. «Cómo es que ahora los pastos no se van a incluir en la solicitudes y antes sí, cómo es que ahora se va a poder vigilar la dedicación a la agricultura y antes no», argumentó. La diputada insistió en responsabilizar al consejero de Agricultura de lo sucedido en el 2016 y de no poner remedio a lo que sucederá también en el 2017 y advirtió de que su partido pedirá «toda la información en el Parlamento de los expedientes porque tenemos sospechas fundadas de que, además de ser los criterios de reparto injustos, se han burlado algunos de los requisitos para acceder a las plantaciones».

Mala imagen de Rioja

Por último, Concha Andreu dijo que «si el espíritu de la norma del reparto está orientado a la participación de este cultivo por los jóvenes, para que establezcan su negocio en las zonas rurales, si el espíritu era la protección de nuestra Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja, si el espíritu es que los viticultores sean personas especializadas y formadas en el cultivo de nuestra protegida viña, este bochornoso paripé en el reparto, ha conseguido todo lo contrario». «Con este reparto -añadió- se está manchando la imagen del Rioja como Denominación y se mancha también el nombre de la Comunidad Autónoma de La Rioja en las instituciones europeas».