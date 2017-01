Podemos pide liberar la AP-68 para camiones de forma urgente

logroño. Podemos defiende la liberalización total de la autopista AP-68 en La Rioja aunque mientras se negocia esa medida cree que, de forma urgente, debe permitirse la circulación gratuita de camiones por esta vía para que se reduzcan los accidentes en la N-232.

El secretario general de Podemos en La Rioja, Francisco Garrido, la diputada nacional de este partido, Sara Carreño y la portavoz de su grupo en el Parlamento regional, Ana Carmen Sainz, se refirieron ayer a la situación de estas dos vías de circulación en La Rioja y a las propuestas de esta formación para su mejora.

Garrido recordó que en el año 2000 se amplió la concesión de la autopista AP-68 hasta finales del 2026, con lo que «aunque el problema podría estar solucionado ya, por intereses económicos sigue habiendo una autopista con una carretera que va de forma paralela».

Esta carretera, la N-232, tiene un índice de circulación de unos 14.000 vehículos al día en el tramo riojano «y una alta siniestralidad». Ante esta situación, Podemos cree que debe empezar ya la negociación de la liberalización de la autopista «que está amortizada».

Para ello, en primer lugar, han pedido diferentes datos al Gobierno nacional, entre ellos el coste que se estima para «rescatar» la autopista, que el Estado ha cifrado en 1.300 millones de euros -según una respuesta a Carreño en el Congreso- y desde Podemos creen una cifra «excesiva», dijo la diputada.

«Lo que está claro es que no podemos tolerar más accidentes durante nueve años más y ante eso no encontramos ni soluciones ni respuestas en el PP», criticó el secretario general de Podemos en La Rioja. Para él, el plantear la ronda sur de Logroño como una solución «es algo electoralista» porque en la capital riojana «están los votos, pero no los muertos».

Garrido incidió en la necesidad de combinar las iniciativas políticas con las movilizaciones ciudadanas y para ello han vuelto a convocar hoy una concentración en la gasolinera de El Sequero -junto a uno de los enlaces de la AP-68 con la N-232- como la que realizaron hace dos semanas.