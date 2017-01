Después de vinificar una cosecha excelente surge el ánimo, en el enólogo, de conservar levaduras de esa campaña para la siguiente, pensando que algo de la excelencia va en las levaduras.

El plan supone retirar lías de la vinificación concluida, guardarlas y, llegada la siguiente vendimia, reactivar la levadura. La conservación la hemos experimentado bien y basta recoger en un tarro de conserva de 500 cc. un volumen del 90% del envase, de las lías obtenidas, añadiendo unos tres gramos de azúcar (sacarosa). Hemos experimentado que sin azúcar perviven peor. Y así mantener casi un año el envase tapado y situado en la puerta del frigorífico. En torno a 5º C. Pero es preciso eliminar las levaduras indeseables y dejar tan sólo la saccharomyces que, en teoría, es la dominante. Después reactivar supone eliminar las indeseables. Para reactivarlas aconsejamos añadir antes un poco de metabisulfito. Tan sólo 0,1 gramos por tarro y pasar a un litro de mosto estéril (botella de mosto bebida comercial) y mantener unos dos días a 25º C. Pero queremos depurar más este método y por ello prescindir del metabisulfito. Lo hemos intentado aplicando al mosto este 1% de las lías conservadas y aplicando un vacío moderado. Hemos realizado experiencias con dos conjuntos de lías. En una logramos activar las saccharomyces pero detectamos que sus células eran de mayor diámetro que las saccharomyces a las que no se aplicó vacío. El resultado fue positivo. Y en otra prueba la muestra con vacío previo parcial, desarrolló pronto fermentación fuerte por saccharomyces, mientras que la testigo, sin vacío previo, comenzó una fermentación titubeante a la vez que desarrolló levaduras formadoras de velo flotante, rugoso y denso. En esta prueba también el vacío parcial resultó positivo. Podemos entender que la rotura de la uva al encubar ya disuelve aire que supone hacer pasar al mosto a una situación anormal que repercute en la microbiología posterior, no tanto por infección como por alterar el sistema por oxígeno disuelto en mayor o menor cuantía.