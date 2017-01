El juez Orga revoca el auto que ordenaba investigar el chalé de Pedro Sanz

Que ahora otro juez dice que no hay por donde coger el tema y que les retira todas las acusaciones ...... "Vaya vergüenza de país , somos Colombia" .

Yo no voy a entrar en lo del chalet de Sanz , pero lo de los concejales que votaron el Plan General investigarlos me parece una barbaridad ya que la aprobación definitiva la hizo la Comision de Urbanismo del Gobierno de La Rioja me alegro de que los hayan exonerados, pero ahora que pasa quien se hace cargo de los meses de disgustos y que se han visto cuestionados.

La nueva Alcaldesa de Villamediana que va a defender la legalidad urbanistica o su cargo.