El teléfono de emergencias sociales atiende de media 4 llamadas al día

Se puso en marcha en junio del año pasado y tras poco más de medio año de trabajo, los responsables del Centro de Coordinación Operativa del Gobierno regional SOS Rioja atendieron unas 910 llamadas (unas 4 al día de media) que alertaban de algún tipo de emergencia social. El teléfono 112 aspira a convertirse en el referente de todo tipo de emergencias. Así lo expusieron ayer tanto el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, como el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, que mantuvieron un encuentro con responsables de las entidades que atienden emergencias sociales y que se integran en el proyecto.

El reto de un servicio que se viene prestando ya desde el mes de junio del año pasado, consiste en que ante cualquier emergencia de carácter social, la persona que necesita esa atención puntual y urgente encuentre alguien al otro lado del teléfono las 24 horas del día los 365 días del año. Así, en los últimos meses se han incorporado al servicio los teléfonos de la Esperanza, de la Fundación Tutelar y de la Mujer. Pero esa incorporación no significa que se eliminen todos los teléfonos existentes (016, de maltrato a la Mujer; 941 490 606, del Teléfono de la Esperanza; o el 900 711 010 de información a la mujer), sino que cuentan con una cobertura de 24 horas todos los días del año.

Integrados en el servicio

Ahora, en colaboración con el Teléfono de la Esperanza, se atenderá a quienes necesiten ser escuchadas por especialistas; las incidencias relacionadas con la Fundación Tutelar y el Teléfono de la Mujer; las urgencias sociales de Logroño y del resto de municipios de La Rioja, del Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE Psicosocial); y la gestión de incidencias relacionadas con adultos o menores que hayan quedado desamparados y necesiten atención de los servicios sociales.

«Las emergencias sociales no pueden esperar. No tienen tiempo de espera. Estamos hablando de asuntos graves como cuestiones psicológicas, protección de menores, ayuda a mujeres maltratadas... Son asuntos importantes que no pueden esperar y que hay que tratarlos. Eso se va a hacer desde el servicio 112», abundó Ceniceros, que trasladó su agradecimiento «a los trabajadores del SOS Rioja por la labor que realizan para coordinar la asistencia de los servicios públicos ante cualquier emergencia relacionada con incendios, salvamento, seguridad ciudadana, asistencia sanitaria y protección civil» al tiempo que lo hizo extensivo «a todas las unidades administrativas y entidades que aunque estén fuera de la administración están implicadas en las urgencias sociales».

El Ejecutivo apuntó que este mes ha entrado en vigor el nuevo contrato de explotación del SOS Rioja con Lanalden SA, que garantiza la continuidad de los 30 trabajadores. El pasado 9 de diciembre, la CSIF anunció que había reclamado judicialmente la nómina de diciembre, la paga de Navidad y los pluses de calidad que la empresa Pyrenalia, anterior gestora del servicio, adeuda a la plantilla del servicio de emergencias.

UGT también denunció la semana pasada que Pyrenalia no había cumplido con los compromisos hechos públicos, una denuncia que se sumaba a los hechas a lo largo de buena parte del 2016 alertando de diversos incumplimientos. "Pese al comunicado emitido el pasado 9 de enero, en el que aseguraba que abonaría la nómina de diciembre antes del 17 de enero tanto a los trabajadores de SOS Rioja como a los de Cita Previa, a día de hoy ninguno de ellos ha percibido nada", informaba UGT que recordaba que "el Gobierno es corresponsable de esta situación y debería haber subsanado el problema evitando la ‘estampida’ de la empresa sin el correspondiente pago de salarios".