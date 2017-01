Herranz sufre un ataque a su correo electrónico en el que le llaman «asesina»

logroño. La eurodiputada riojana Esther Herranz desveló ayer en su perfil personal de Facebook que la semana pasada sufrió el bloqueo de su correo electrónico por, según explica en el texto publicado en la red social, oponerse «a que se haga económica y técnicamente imposible la cría del conejo».

Mañana, la Comisión de Agricultura de la Comisión Europea, de la que forma parte la política del Partido Popular, debate una propuesta legislativa de Stefan Eck. El eurodiputado animalista alemán va a solicitar que se regulen las condiciones de los conejos en las granjas.

Herranz ya ha manifestado su intención de oponerse a la propuesta y considera que ésta es la causa de lo que califica como un acoso. En su relato, desvela que, entre los numerosos correos que le enviaron «lo más dulce que se leía era 'asesina'» y «el deseo» de que le «maltrataran». «Son personas que, sin conocerme, sin saber nada de mí y sin haber escuchado mi opinión, me insultan y desprecian como a una bestia malvada, cruel e ignorante», añade.

Esther Herranz

Según cree, el envío masivo ha sido «con una máquina que manda correos cada 30 segundos», aunque desde el Partido Animalista PACMA también se ha promovido una campaña para escribir a los eurodiputados (facilitan sus cuentas en la web) que se opondrán al informe de Eck. Bajo el asunto #JaulasVacías, se les pide, en esta ocasión de forma educada, que sean «adalides de un cambio de rumbo hacia una Europa y una España más respetuosa con la capacidad de sentir de millones de animales».

La eurodiputada reconoció que ésta no es la primera vez que sufre este tipo de ataques, ya que vivió «algo similar cuando se trató la fiesta de los toros o la regulación del transportes de animales».

Pese a que entiende que «cada uno puede tener su criterio», quiere dejar claro que «acosar a otro sin respeto no es la forma más afortunada de demostrar amor y tampoco es una forma digna de defender ninguna opinión». «O nos hacemos todos vegetarianos o no hay salida. Seguirán con su presión y acoso, pero no por ello tendrán más razón», argumenta.

Sin embargo, Herranz no quiere dar demasiada trascendencia al asunto y concluye que «hay cosas más importantes por las que preocuparse».