Lo último en ciberataques a las empresas

¿El vecino tiene abierta su Wifi?, qué suerte piensan algunos...el consejo es "desconfíe". Puede que usted piense que le está regalando la conexión y lo que ocurre es que el sujeto consigue que le abra 'la puerta' a toda su información. Este es un caso real, que puede sucerle a cualquiera, pero en el caso de las empresas ¿con qué fraudes y ciberataques se encuentran en la actualidad? Principalmente con tres y las riojanas también son víctimas de ellos.

Encriptación de los datos de su disco duro. Para solucionarlo, quien ha causado el mal te pide un chantaje, según explicaban este martes, Carlos Prieto, decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación e Ignacio Lasheras, presidente del Colegio de Ingenieros en Informática.

Grabación de personas en situaciones indecorosas. El chantaje económico también es el objetivo.

El llamado 'El hombre del medio'. "Éste se está produciendo mucho", explicaba Prieto. El método es el siguiente: "Una persona está negociaciones con otra para vender sus productos -vino, calzado...- cuando se llega a un acuerdo del precio y se va a realizar el pago aparece la figura del 'hombre del medio'". Es él el que cobra, "al que le llega a una cuenta la trasferencia", apunta Prieto.

El problema, en ocasiones, es que hay empresas que no se atreven a denunciar o no saben dónde corresponde hacerlo. Para aclarar dudas sobre estos y otros peligros a los que estamos expuestos en la Red y para abordar los nuevos desafíos de la economía digital, el Gobierno de La Rioja, a través del Centro de Referencia Nacional de Informática y Comunicaciones (Think TIC), ha organizado las III Jornadas de Ciberseguridad y Fraude en Internet, que se celebrarán el viernes y sábado en el Centro.

Seguridad, un factor estratégico

Han presentado las sesiones el director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, Julio Herreros, junto al presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja- AITER y decano Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Carlos Prieto Lezaun, e Ignacio Lasheras, presidente Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de La Rioja - CPIIR-CPITIR.

Durante su intervención, recogida por Europa Press, Herreros ha afirmado que la seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material informático o programas) de una organización o empresa sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo sea posible para las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización.

También ha señalado que el exponencial incremento de la actividad online de los empleados dentro de las organizaciones y el uso intensivo del ciberespacio en los procesos de negocio empresariales ha provocado en pocos años que la ciberseguridad constituya un factor estratégico decisivo para la continuidad de las empresas. Por ello, el ámbito de la seguridad informática es uno de los objetivos temáticos prioritarios del Centro de Referencia Nacional en Informática y Comunicaciones.

Nueva encuesta se Seguridad Informática

Herreros ha destacado que el Think TIC está trabajando actualmente en una nueva encuesta sobre Seguridad Informática y ha puntualizado que, aunque las tecnologías de protección contra código malicioso tienen un elevado nivel de implantación, más de un 30 por ciento de las organizaciones participantes en el estudio han sufrido incidentes relacionados con virus, spyware, etc, "lo que hace pensar que las soluciones, o la forma de la que están implantadas, no están siendo todo lo eficaces que sería deseable".

Ha informado, que tal y como refleja esta encuesta, las tecnologías clásicas de seguridad (autenticación con usuario y contraseña, cortafuegos o firewalls, antivirus y antispam, fundamentalmente) están ampliamente implantadas, mientras que otras más avanzadas (por ejemplo, IDS, cifrado o VPN) tienen un nivel de implantación bajo.

Esta III edición está orientada no sólo a aportar soluciones técnicas a problemáticas frecuentes a las que se enfrentan responsables TIC de las empresas riojanas, sino también a concienciar a empresarios y departamentos jurídicos de las empresas sobre cuáles pueden ser las ventajas e inconvenientes a la hora de un correcto o deficiente uso de las TIC en su empresa.

La jornada está dirigida a los CEO's, responsables de departamentos sistemas y técnicos de las empresas y organizaciones.